Kruvaziyerciler YEP ile umutlandı

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevirili olmasından dolayı kruvaziyer turizmi açısından önemli bir potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Alnıtemiz, bu potansiyelin sektöre yansımadığını, gelişmeleri heyecanla beklediklerini ifade etti.

YEP'e göre söz konusu liman projesinin Aralık 2022'ye kadar tamamlanmasının planlandığına işaret eden Alnıtemiz, projenin yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirileceğini belirtti. Alnıtemiz, programda, yapımı planlanan limana ilişkin hedef ve eylem planına yer verilmiş olmasını umut verici bulduklarının altını çizdi.

Alnıtemiz, sektör olarak altyapı ve liman yetersizliğinin en temel sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, kruvaziyer alanında atılan her adımın, sektöre yapılan her yatırımın, kendileri için kıymetli olduğunu kaydetti. Alnıtemiz, "Sadece ülkemizde kruvaziyer alanında faaliyet gösteren biz operatörler için değil dünya çapındaki tüm cruise firmaları, gemi endüstrisi için de bu adımlar büyük önem taşıyor. Herkesin gözü İstanbul'da. İstanbul, cruise rotalarının altın durağı. Bunu tamamlayan Çanakkale limanı, Kuşadası, İzmir, Antalya aynı şekilde. Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz çanağı için olmazsa olmaz bir destinasyon ayağı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un dünya kruvaziyer turizmi için uzak destinasyonların kesişme noktası olduğunun altını çizen Alnıtemiz, "Temel nokta gemilerin Türkiye'ye ve İstanbul'a gelmesi. Yeni limanlara kavuşmamız lazım ki gemiler Türkiye'ye gelebilsin. Galataport ve Yenikapı limanlarıyla ilgili gelişmelerden mutlu oluyoruz. Galataport'un nisanda faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bu gelişmelerle İstanbul, uzak destinasyonlardan gelen yolcular için hub haline gelecek." diye konuştu.

