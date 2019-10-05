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Kruvaziyerciler YEP ile umutlandı

FİNANS HABERLERİ  | 05.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz: - "İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı Projesi'nin 2022'de hayata geçirilmesi hedefinin YEP'te yer alması umut verici"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı projesinin hayata geçirilmesine ilişkin hedef ve eylem planına, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer verilmesi sektörü umutlandırdı.

Celestyal Cruises Türkiye Temsilcisi Karavan Cruises Direktörü Özgü Alnıtemiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa, Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın tamamlanmasına ilişkin hedefin konulmasının önemli olduğunu söyledi.

YEP'e göre söz konusu liman projesinin Aralık 2022'ye kadar tamamlanmasının planlandığına işaret eden Alnıtemiz, projenin yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirileceğini belirtti. Alnıtemiz, programda, yapımı planlanan limana ilişkin hedef ve eylem planına yer verilmiş olmasını umut verici bulduklarının altını çizdi.

Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevirili olmasından dolayı kruvaziyer turizmi açısından önemli bir potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Alnıtemiz, bu potansiyelin sektöre yansımadığını, gelişmeleri heyecanla beklediklerini ifade etti.

- "Herkesin gözü İstanbul'da"

Alnıtemiz, sektör olarak altyapı ve liman yetersizliğinin en temel sorunlarından biri olduğuna işaret ederek, kruvaziyer alanında atılan her adımın, sektöre yapılan her yatırımın, kendileri için kıymetli olduğunu kaydetti. Alnıtemiz, "Sadece ülkemizde kruvaziyer alanında faaliyet gösteren biz operatörler için değil dünya çapındaki tüm cruise firmaları, gemi endüstrisi için de bu adımlar büyük önem taşıyor. Herkesin gözü İstanbul'da. İstanbul, cruise rotalarının altın durağı. Bunu tamamlayan Çanakkale limanı, Kuşadası, İzmir, Antalya aynı şekilde. Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz çanağı için olmazsa olmaz bir destinasyon ayağı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'un dünya kruvaziyer turizmi için uzak destinasyonların kesişme noktası olduğunun altını çizen Alnıtemiz, "Temel nokta gemilerin Türkiye'ye ve İstanbul'a gelmesi. Yeni limanlara kavuşmamız lazım ki gemiler Türkiye'ye gelebilsin. Galataport ve Yenikapı limanlarıyla ilgili gelişmelerden mutlu oluyoruz. Galataport'un nisanda faaliyete geçmesini bekliyoruz. Bu gelişmelerle İstanbul, uzak destinasyonlardan gelen yolcular için hub haline gelecek." diye konuştu.

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İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı Özgü Alnıtemiz yeni ekonomi programı YEP

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