Kruvaziyerde Türkiye'nin yıldızı yeniden parlıyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Kruvaziyer turizminin en büyük firmalarından MSC'nin ardından Norwegian Cruise, Royal Carribean ve Holland America Line da gelecek 2 yıldaki rotalarında Türkiye'ye yer verdi.

AA muhabirinin Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'deki 10 limana 86 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerdeki transit yolcu sayısı 45 bin 917 olarak kayıtlara geçti.

Kruvaziyer gemilerden 59'unun Kuşadası'na demirlemesi dikkati çekti. Dünyada yeni nesil turizm olarak nitelendirilen kruvaziyerde tercih sebebi deniz ve güneşten ziyade kültürel coğrafyalar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu dev gemilerin Türk limanlarına yanaşması için yoğun çalışmalar yürüttü. Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları da bu yöndeki tanıtım faaliyetlerine destek verdi.

Girişimler sonucu sektörün en büyüklerinden olan MSC, 2019 sezonundan itibaren İzmir ve Antalya'ya, Norwegian Cruise Line ise 2018 sezonundan itibaren Kuşadası'na uğrayacağını açıkladı. Holland America Line da 2020 yılından itibaren rotasına yeniden Türkiye'yi ekleme kararı aldı. Ayrıca Royal Carribean'ın Azamara hattı da Kuşadası'na uğrak verecek.