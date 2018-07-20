FİNANS

Kruvaziyerde Türkiye'nin yıldızı yeniden parlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Kruvaziyer turizminin önde gelen firmalarının 2019 ve 2020'de rotalarını yeniden Türk limanlarına çevirmesiyle Türkiye bu sektörde eski canlı günlerine dönecek - Sektörün en büyüklerinden MSC, 2019 sezonundan itibaren İzmir ve Antalya'ya, Norwegian Cruise Line ise 2018 sezonundan itibaren Kuşadası'na uğrayacak. Holland America Line da 2020 yılından itibaren Türk limanlarına demir atacak - Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk: - "İstanbul Yenikapı'da kruvaziyer limanı yapılacak. İzmir limanına uzun zamandır kruvaziyer gemiler yanaşmıyordu. 2019 yılından itibaren dünya devi firmaları yeniden İzmir'de ağırlamaya başlayacağız. Türkiye'ye olan olumsuz algıyı yıkmış vaziyetteyiz. Bu seferler devam edecek"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Kruvaziyer turizminin en büyük firmalarından MSC'nin ardından Norwegian Cruise, Royal Carribean ve Holland America Line da gelecek 2 yıldaki rotalarında Türkiye'ye yer verdi.

AA muhabirinin Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'deki 10 limana 86 kruvaziyer gemi yanaştı. Bu gemilerdeki transit yolcu sayısı 45 bin 917 olarak kayıtlara geçti.

Kruvaziyer gemilerden 59'unun Kuşadası'na demirlemesi dikkati çekti. Dünyada yeni nesil turizm olarak nitelendirilen kruvaziyerde tercih sebebi deniz ve güneşten ziyade kültürel coğrafyalar oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu dev gemilerin Türk limanlarına yanaşması için yoğun çalışmalar yürüttü. Sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları da bu yöndeki tanıtım faaliyetlerine destek verdi.

Girişimler sonucu sektörün en büyüklerinden olan MSC, 2019 sezonundan itibaren İzmir ve Antalya'ya, Norwegian Cruise Line ise 2018 sezonundan itibaren Kuşadası'na uğrayacağını açıkladı. Holland America Line da 2020 yılından itibaren rotasına yeniden Türkiye'yi ekleme kararı aldı. Ayrıca Royal Carribean'ın Azamara hattı da Kuşadası'na uğrak verecek.

- Kuşadası açık ara önde

Yıllın ilk yarısında dev gemilerle Türkiye'ye uğrayan 45 bin 917 yolcunun 35 bin 89'u Kuşadası'nı ziyaret etti. Yolcular, Meryem Ana ve Efes Antik kenti gibi tarihi yerlerin yanı sıra Kuşadası çarşısını gezdi. Gemilerin rotalarını yeniden Kuşadası'na çevirmesiyle bu yıl Kuşadası Limanı'na 120 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kruvaziyer turizminin ülkenin tanıtımı açısından önemli olduğu söyledi.

Dünyadaki turizm algısının değiştiğini belirten Öztürk, artık tatilcilerin deniz, kum ve güneşten ziyade yeni yerler görmek, yeni tatlar keşfetmek istediklerini dile getirdi.

Turizmin sektörünün kruvaziyerlere eğileceğini aktaran Öztürk, şöyle konuştu:

"Türkiye'de 2000'li yılların başında atağa geçen kruvaziyer turizmi 2013'te düşüşe geçti. Kruvaziyerdeki en önemli destinasyonlar Karayipler ve Akdeniz'di. Türkiye parlayan bir inci gibiydi. Daha sonra Türkiye'ye uğrak yapan gemilerin bir kısmı rotasını Uzakdoğu'ya çekti ancak bu bölge de cazibesini yavaş yavaş kaybetti. Şimdi yeniden Türkiye'ye dönüş var. İstanbul Yenikapı'da kruvaziyer limanı yapılacak. İzmir limanına uzun zamandır kruvaziyer gemiler yanaşmıyordu. 2019 yılından itibaren dünya devi firmaları yeniden İzmir'de ağırlamaya başlayacağız. Türkiye'ye olan olumsuz algıyı yıkmış vaziyetteyiz. Bu seferler devam edecek."

Öztürk, dünyadaki kruvaziyer hatlarına 2019'da 20, 2020'de ise 110 gemi teslim edileceğini söyledi.

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde rakamların iyiye gittiğini vurgulayan Öztürk, sektörü canlandırmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye Kruvaziyer Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de kruvaziyer şirketleriyle sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

MSC Lirica kruvaziyer gemisinin 2019'da İzmir'e geleceğini ifade eden Özgener, "Bu gemi 2 bin 300 yolcu kapasitesine sahip. Gemi personeliyle bu sayı 3 bini buluyor. Toplam 3 sefer yapacak gemi böylelikle 9 bin turisti kentimize getirecek." diye konuştu.

PARTNERDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilirDİKKAT! Bu yiyecekler ölümünüze neden olabilir
Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandıTürkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı
Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyorKadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
artış Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk kruvaziyer MSC turizm

En Çok Okunan Haberler

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler (2018 güncel liste)

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Altında ikinci yarı tahmini

Altında ikinci yarı tahmini

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Dolar fiyatı ne kadar? 20 Temmuz dolar kuru son durum

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

BEDAŞ 2017'de 5 milyon aboneye ulaştı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

Türkiye genelinde okullarda 360 ton atık pil toplandı

Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

Kadınlar mikro krediyle iş hayatına atılıyor

Kripto para alımında 'POS Cihazı' devri

Kripto para alımında 'POS Cihazı' devri

Kuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladı

Kuveyt'ten Samsun'a direkt uçuşlar başladı

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.