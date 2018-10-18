Kruvaziyerle gelip, guletle geziyorlar

İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası Şube Başkan Yardımcısı Fatih Öztarakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kruvaziyer turist profilinin, dünyada macera, gezinti, tarihsel gezinti, denizden ve karadan aktif olarak farklı ülkeleri görme açısından oldukça cazibeli bir turizm unsuru olduğunu söyledi.

Gümrük işlemleri tamamlanan turistlerin bir kısmı tarih, kültür ve doğa harikası ilçede gezinti yaparken, bazıları da yeşilin ve mavinin buluştuğu koylara, ahşap Bodrum guletleriyle yelken açıyor.

Dünyanın gözde turizm kentlerinden Bodrum'da sezon sonu olmasına rağmen, turizm hareketliliği yoğun şekilde devam ediyor. Farklı rotalardan ilçeye gelen ve içerisinde binlerce yabancı turistin olduğu kruvaziyer yolcu gemileri, Bodrum Limanı'na yanaşıyor.

Kuzey ve Güney Amerika'da başlayan yolculukların, son yıllarda Doğu ve Batı Akdeniz çanağında yaygın hale geldiğine dikkati çeken Öztarakçı, "Ülke olarak Doğu Akdeniz çanağında yer aldığımız için, bu gemilerin bizim limanlarımıza uğrama imkanları oluyor." dedi.

Bölgenin kruvaziyer turizmi açısından cazibeli bir rota olduğunu ifade eden Öztarakçı, şöyle konuştu:

"Bu yılın ilk çeyreğinden itibaren, turist sayısında ciddi bir yükselme oldu. Bunun 2019 ve 2020 yıllarında da artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Gemilerin sezon boyunca buraları ziyaret etmesi, bölge ekonomisi açısından da çok önemli. Bölge esnafına ve diğer esnafa oldukça fazla destekler oluyor. Sezon bittiği halde bu turist kitlesinin burayı heyecanlandırması bölgemiz için çok önemli. Bodrum marka bir şehir. Yolcu gemilerinin buraya yanaşması ve gelen turistlerin de bu ürünü cazibeli hale getirmesinde en büyük etken."

Önümüzdeki yıllardan itibaren gemilerin ilçeye daha fazla gelmesi için çalışmalar yapacaklarına işaret eden Öztarakçı, denizde var olan ticaretin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.