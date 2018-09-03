KSO/Zeytinoğlu: Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, döviz kurlarındaki artışın yükselen enflasyonda belirleyici olduğuna dikkat çekerek “Enflasyonda zirveyi henüz görmemiş olabiliriz. Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) mevcut yüksek seviyelerin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) yansıması tehlikesi de var. Umalım ki döviz kurları tersine döner enflasyon düşüşe geçer” dedi.

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle üretici fiyatlarının hem aylık hem yıllık bazda sıçrama yaptığına dikkat çeken Zeytinoğlu, “Ağustos ayında ÜFE’de aylık yüzde 6.6, yıllık yüzde 32.13 seviyelerinde rekor artışlar var. Artan döviz kurlarının maliyet kaynaklı enflasyonu uyardığını ve bunun ÜFE’ye hızlı bir şekilde yansıdığını görüyoruz. Üretici fiyatlarında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 120 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde olurken, ham petrol ve doğal gazda ise yüzde 106 artış dikkat çekiyor. Ana sanayi gruplarında ise aylık en fazla artış ara malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti. Maalesef maliyetleri etkileyen bu artışlar fiyatlara da yansıyacaktır” dedi.

Ağustos’ta yıllık TÜFE’nin yüzde 17.90 düzeyine yükseldiğine ve ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın daha da açılarak 14 puana yükseldiğine dikkat çeken Zeytinoğlu, “Üreticiler fiyatlardaki bu artışları piyasalara henüz tam olarak yansıtamıyor. Piyasalar müsait oldukça bu fazlalıkların tüketici fiyatlarına yansıyacağı düşünüyoruz. Ancak talep daralmasını da göz önünde bulundurursak bu yansıma daha sınırlı da olabilir” dedi.

Zeytinoğlu, enflasyonla mücadele konusunda Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara ilişkin, “TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceği açıklamasını yaptı. Buradan, Merkez Bankası’nın 13 Eylül’de gerçekleştireceği toplantıdan çıkacak kararların daha da önem kazandığını düşünüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımızın, güçlü mali politikalarla Merkez Bankası'nı destekleyecekleri açıklamalarını da memnuniyetle görüyoruz” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan Ağustos ayı geçici dış ticaret verilerini de değerlendiren Zeytinoğlu, "Ağustos’ta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 12 milyar 389 milyon dolar, aynı dönemde ithalatımız yüzde 22.4 azalarak 14 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu gerilemenin Kurban Bayramı tatilinin dokuz gün olması sebebiyle eksik iş gününün etkilediğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem ihracatta tekrar artış ivmesinin yakalanacağını bekliyoruz” dedi.

İthalattaki gerilemenin ihracattan fazla olması sebebiyle dış ticaret açığının yüzde 58 gerilediğine dikkat çeken Zeytinoğlu, “Ağustos’ta dış ticaret açığı 2.5 milyar dolara geriledi. Bunun cari açığa da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 83.3’e yükseldiğini memnuniyetle görüyoruz” dedi. (Fotoğraflı)



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