FİNANS

KTB'de ilk mahsul arpa satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

Konya Ticaret Borsası'na getirilen 2018-2019 hasat sezonunun ilk mahsul arpası, sembolik olarak kilogramı 12 liradan satıldı

Türkiye'nin tahıl ambarı konumundaki Konya Ovası'nda yetiştirilen ilk mahsul arpa, Konya Ticaret Borsasında (KTB) düzenlenen törenle satıldı.

Sezonun ilk mahsul satışı Elektronik Satış Salonu'nda açık artırma usulü ile gerçekleştirildi. Satışta, alıcılar ilk mahsulü alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Yılın ilk mahsul arpasını sembolik olarak kilogramı 12 liradan Ünkan Tarım Şirketi'nden Hatıp Musa Ünsal satın alırken, ilk mahsul arpayı satan da Karatay Hayıroğlu Mahallesi'nden Ahmet Selim Ulusoy oldu.

Konya Ticaret Borsası Meclis Başkanı Namık Köklüsoy, burada yaptığı konuşmada, bu yıl hasatın geçen yıla kıyasla 15 gün erken başladığını belirterek, "Birçok bölgemizde de durum böyle. Bu yıl hububat rekolte tahminleri buğdayda 20,5 milyon ton, arpada ise bir miktar artışla 7,5-8 milyon ton civarında." dedi.

Hububatta şu an için herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını ifade eden Köklüsoy, "Hasat başlangıcında olmamız sebebiyle çiftçilerimizden dane kayıplarının önüne geçmek için bakımları yapılmış hasat makineleriyle zamanında hasat yapmalarını istiyoruz. Bu hassasiyet hem çiftçilerimizin hem de tarımsal ekonomimizin faydasına olacaktır. Çünkü hasatta yaklaşık 4 milyar lira tarlada kalıyor. Bu para ekonomimize kazandırılmalı." diye konuştu.

Yılın ilk mahsul arpayı alan Hatıp Musa Ünsal, geçen yıllarda da ilk mahsülleri aldıklarını belirterek, "Bu gelenek satış salonumuzda geleneksel usullere göre yapılıyor ve üyeler arasında ilk ürünü alma yarışını naif bir hale dönüştürüyor." ifadesini kullandı.

Borsaya yılın ilk mahsulünü getirmek için çok emek harcadıklarını söyleyen müstahsil Ahmet Selim Ulusoy da bu sezon ekinin iyi olduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya KTB yılın ilk mahsul arpası

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