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KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, döviz artışı nedeniyle fırsatçılık yapanlar için "Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum.

KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, döviz artışı nedeniyle fırsatçılık yapanlar için "Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Amiyane tabirle dışarıdaki gavuru biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin. Yanlış anlaşılmasın bunu bankalar için değil, fırsatçılar için söylüyorum " dedi.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy, göreve geldiklerinin beşinci ayı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında Kayseri'nin ticaret haritasını çıkardıklarını, e-ticaret konusuna yoğunlaştıklarını belirterek yabancı ortak konusundaki arayışlara açık olduklarını söyledi. Gülsoy, "Yabancı ortak deyince şüpheli gözle bakmamak lazım. Şu anda kurumsallaşmayan şirketlerin ikinci kuşağa yatırımlarının ancak yüzde 10'u rantabl olarak geçiyor. Aile şirketlerinde duygusallık var. Kuşak olarak bakıldığında 3'üncü kuşağa bu oranın geçişi yüzde 3'ü buluyor. Kurumsallaşmaktan kastımız markalaşmadır. Ne yazık ki kendi markalarımızı çıkartamıyoruz. Markaya yatırım yapamıyor, yabancı ortak alamıyoruz. Yabancı yatırımcı Türkiye'de kurumsal nitelikli marka firmalara geliyor. Bunlarda ağırlıklı olarak bankalar oluyor. Yabancı ortak alacağız, halka açılacağız, yeni finans kaynakları sağlayacağız. Yabancı ortak şirketlerimizin sayısı ne kadar çok artarsa dış pazarlara o kadar çabuk ve kolay ulaşabiliriz" diye konuştu.
'İÇİMİZDEKİLER GAVURLUK ETMESİN'
Başkan Ömer Gülsoy, ABD'nin ilaç, silah ve petrol kozu ile dayatmalarda bulunduğunu belirterek, "1945'ten bu yana Türkiye'de ABD'nin papaz parmağı var diye bu konudaki sözlerine başladı. KTO Başkanı Gülsoy, Türkiye'nin önü açık. Döviz artışından etkilenmemesine karşın, zam yapanlara bildiğiniz gibi cezalar var. Yerli paraya dönelim. İhtiyaçlarımızı kendi ve milli ürünlere dönmeliyiz. AVM'ler ve emlak sektörü en kısa süre TL'ye dönmelidir. Şu anda AVM'lerin yüzde 20'si TL'ye döndü. Buradan uyarıyorum dövizde kirada ısrar edenler yakın bir zamanda kiracı bulamaz. 70 yıldır kur riski ile bizi tehdit edenlere TL ile yanıt verelim. Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Dışarıdaki gavurları biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin. Yanlış anlaşılmasın bunu bankalar için değil, fırsatçılar için söylüyorum. KTO olarak döviz kurları ile ilgili yarın kentimizde bulunan banka bölge müdürleri ile toplantı yapacağız" dedi.

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KTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesinKTO Başkanı Gülsoy: Döviz fırsatçıları gavurluk etmesin

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