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KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin yüzde 20'sinin kirada TL'ye döndüğünü belirterek, "Gerisi hala dövizle kirada ısrarlı.

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin yüzde 20'sinin kirada TL'ye döndüğünü belirterek, "Gerisi hala dövizle kirada ısrarlı. Hükümetimizin yanındayız, tam desteğiz. Kiraların TL'ye dönmesi için oda olarak gereken girişimleri yapacağız'' dedi.
KTO'nun meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, alışveriş merkezlerindeki dolarla kiraya dikkat çekti. ABD'nin çeşitli bahanelerle Türkiye'ye ekonomik saldırıda bulunduğunu kaydeden Gülsoy, "ABD, 'benim istediğim olacak' dayatmasını ilk kez yapmıyor. 1945 yılında biten 2'nci Dünya Savaşı sonrasında, dünyanın merkezinde ABD'nin olduğu ve bütün alışverişlerin dolarla yapıldığı bir sitem kuruldu. ABD, sürekli olarak kendi bastığı ve borçlanma senedi dolarla alım satım yapılmasını istiyor. Özellikle petrol, silah ve ilacın dolarla alınıp satıldığı dünya sistemini ayakta tutmaya çalışıyor. ABD, isteklerine karşı gelen ülkeleri yıldırmak için elinde zorlayıcı birçok silah bulunduruyor: Doların fiyatını aşırı artırmak, ambargo koymak, askeri darbe yaptırmak, ülkeyi parçalamak veya kendine göre yaptığı barış ve demokrasi tanımına dayanarak ülkeyi işgal etmektir. Bugün de bu sopalardan biri olan dolar ile bizi tehdit ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde istediklerini alamayanlar, daha da güçlü olarak ayağa kalkan Türkiye üzerinde yeni oyunlar oynayarak, birlik ve beraberliğimize gölge düşürmeye çalışıyorlar. Türkiye eskisinden daha da güçlü, eskisinden daha da kararlıdır. Devletimizin haklı kararlarının yanındayız ve ABD'nin başlattığı bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağız'' diye konuştu.
'ABD BİZE SÜREKLİ ÇELME TAKIYOR'
ABD'nin Türk milletini tanımadığını ve bilmediğini, Türk milletinin asırlardır dayatmalara karşı durduğunu belirten Gülsoy, ''ABD biz ne zaman büyüdük, bize anında çeşitli bahanelerle çelme taktı. Johnson mektubu, haşhaş ekimi krizi, Kıbrıs Barış harekatı, silah ambargosu,1978'de başlayan hükümet krizleri, 12 Eylül darbesi, PKK ve DEAŞ belası gibi onlarca kriz ve sıkıntılarda dolar sürekli arttı. Krizlerde, darbelerde, darbe girişimlerinde, terör olaylarında hep ABD'nin parmağı var. Papaz diye dayatmalarının arkasında ne papazlık olduğunu görüyoruz, biliyoruz. S-400 füzelerinin Rusya'dan alınacak olması, ABD'nin pazar payının daralmasına ve Türkiye'ye çeşitli baskı uygulamasına yol açmıştır. ABD, açıkça siz bizim pazarımızsınız, sadece bizden alacaksınız, üretmeyeceksiniz, büyümeyeceksiniz diyor. Bu zorlu süreçten en az hasarla çıkmamız için çaba sarf eden hükümetimizin her daim yanındayız. Daha çok üreteceğiz daha çok yerli ve milli olacağız"
'414 AVM'DEN YÜZDE 20'Sİ KİRAYI TL OLARAK ALIYOR'
Meclis toplantısında bazı üyelerin kira artışlarından ve dövizle kiralamadan yakınması üzerine KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Gündemde AVM'lerin dövizle kiralamasına dur demek var. Bu konuda, AVM'ler yerli paraya, TL'yi dönmelidir. İş yeri ve ev kiraları TL olarak ödenmelidir. Açgözlülük yapar, dövizle kirada ısrar eden mülk sahipleri, 4 gün sonra buralarda oturacak kiracı bulamaz. Dükkanları, evleri boş kalır. Türkiye genelinde 415 AVM'nin yüzde 20'si kiralarda TL'ye döndü. Diğer AVM'lere de TL'ye dönmelerini öneriyoruz ve istiyoruz. Oda olarak bu çalışmalara öncülük edeceğiz."

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KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

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