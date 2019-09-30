KTO'dan YEP değerlendirmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, "2020-2022 Yeni Ekonomi Programı"na destek verdi.

Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, dengeleme ve disiplin döneminin ardından "Değişim Başlıyor" adı verilen bu programın, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasında büyük önem arz edeceğinin altını çizdi.

Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli tarafının enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesi olduğunu aktaran Gülsoy, bu programla Türkiye'yi 2023'e hazırlayacak bir yol haritasının ve yeni bir ekonomik modelin hazırlandığını vurguladı.

Gerek kur saldırıları gerekse dış politikada yaşanan sorunlar karşısında ülke ekonomisi üzerinde felaket senaryoları hazırlansa da hükümetin aldığı önlemler, iş dünyasının devlete olan güveni ve işine olan bağlılığı neticesinde bu senaryoların aşıldığını belirten Gülsoy, ekonomide yapılan yeni reformlarla iş dünyasının yeniden motive olduğunu ve yatırım odaklı çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.