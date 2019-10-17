FİNANS

Kuaförlüğü bıraktı, topraksız tarımla çilek üretiyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’in Sarıcakaya ilçesinde kuaförlüğü bırakan Mehmet Atak (44), tavsiye üzerine topraksız tarımla 240 metrekarelik serasında çilek üretimine başladı.

Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’in Sarıcakaya ilçesinde kuaförlüğü bırakan Mehmet Atak (44), tavsiye üzerine topraksız tarımla 240 metrekarelik serasında çilek üretimine başladı. Yaklaşık 4 yılda serasını bin 800 metrekareye kadar büyüten Atak, "Yılda 15 tonun üzerinde çilek hasat ediyorum. Kuaförlük mesleğimden sonra bu işi zevkle ve severek yapıyorum” dedi.

Eskişehir’e 45 kilometre uzaklıktaki 6 bin 200 nüfuslu Sarıcakaya ilçesinde kuaförlük yapan Mehmet Atak, 4 yıl önce tavsiye üzerine bahçesine 240 metrekarelik sera kurup topraksız tarımla çilek üretmeye başladı. Kuaförlük mesleğini bırakan Atak, kısa sürede çok verim alınca serasını da büyütmeye karar verdi. Yaklaşık 4 yılda serasını bin 800 metrekareye çıkarıp yıllık 15 tonun üzerinde çilek üretimi yaptı. Serasına 35 bine yakın fide ektiğini ve çiftçiliği severek yaptığını ifade eden Atak, ilçede genelde Akdeniz iklimi görüldüğü için çilek üretiminin kent merkezinde yapılamadığını söyledi.

‘İLÇEDE AKDENİZ İKLİMİ VAR’

Sarıcakaya'nın çilek üretimi için daha elverişli olduğunu kaydeden Atak, “Bu işe başlayalı 4 yıl oldu. Daha önce erkek kuaförüydüm. Bir tavsiye üzerine bu işe başladık. İlk etapta toprakta denedik. Daha sonra az alandan çok verim almak için topraksız, katkısız sisteme geçtik. İlk etapta 240 metrekarelik alanla başlayıp daha sonra 800 metrekare şimdi ise bin 800 metrekare ile devam ediyorum. Tabi alan ve imkanlar nezdinde büyültebildiğimiz kadar büyütme programımız, projelerimiz var. Bu iş aslında bölgemizde yıllar önce çok büyük alanlarda yapılmaktaydı. Fakat o cins ürünle bizim şu anda yaptığımız ürün farklı. O zaman mayıs ayı içerisinde yaklaşık bir ay zarfında hasat dönemi vardı. Ancak şimdi yaklaşık 8 ay hasat dönemi sürüyor. Az alandan çok verim alınmak isteniyorsa bu iş zevkli bir iş. Bizim bölgemiz gerek yatırım açısından gerekse iklim açısından bu işlere çok elverişli. Burada Akdeniz iklimi mevcut. O nedenle bu işi zevkle, severek yapıyoruz." dedi.

ÖRNEK OLDU

35 bine yakın fideden, 15 ton ürün aldığını ifade eden Mehmet Atak, serasını ve çileklerdeki verimi görenlerin örnek alıp bu sektöre girmeye başladığını belirterek, “Eskişehir’deki verimle buradaki verim farklı. Burada erken ilkbahar, geç sonbahar döneminde yani Türkiye genelinde çilek hasadının en düşük olduğu zaman diliminde verim alabilmemiz daha mümkün. Bu nedenle severek devam ediyoruz. Ürettiğim çilekleri Eskişehir merkez ve ilçe merkezinde kapasitemiz ölçüsünde satabiliyorum. Ama keşke imkanlar olsa da daha büyük alanlarda yapsak. Marketlerle anlaşma yapmak planlarımız arasında var, bundan sonra hem üretimi hem de satış ağını genişletmeye çalışacağız” diye konuştu.

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