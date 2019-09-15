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Küba ile sağlıktaki iş birliği ticarete de ilaç olacak

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez: - "(Küba ve Türkiye arasında tıbbi ürün ve cihaz alanında imzalanan mutabakat zaptı) Anlaşmayla Küba biyoteknolojisinin yenilikçi ilaçlarının ortak geliştirilmesine yönelik projeler ivme kazanacak. Tıbbi ürün alanında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler gelişecektir" - "Tıbbi ürün sektörüne yönelik iki ülke arasındaki ticaretin yanı sıra bu alandaki bilimsel ve akademik iş birliği de artacak"

DİLARA ZENGİN - Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Küba ve Türkiye arasında tıbbi ürün ve cihaz alanında imzalanan mutabakat zaptının iki ülkenin sağlık alanındaki iş birliğini artıracağını belirterek, "Anlaşmayla Küba biyoteknolojisinin yenilikçi ilaçlarının ortak geliştirilmesine yönelik projeler ivme kazanacak. Tıbbi ürün alanında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler gelişecektir." dedi.

Nunez, AA muhabirine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile Küba Devlet İlaç ve Tıbbi Cihazların Kontrol Merkezi (CECMED) arasında etkili ve kaliteli cihazlara erişimin sağlanması amacıyla imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küba'nın ABD ablukasına rağmen biyoteknolojide önemli başarılar elde ettiğini anlatan Nunez, söz konusu anlaşmayla tıbbi ürün ve cihaz alanında Küba ve Türkiye arasındaki iş birliğinin artacağını söyledi.

- Bilimsel iş birliği de gelişecek

Nunez, anlaşmanın Küba'da geliştirilen ilaçların Türkiye'de üretilmesi ve bu ürünlerin ticarileştirilmesi gibi konuları içerdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Anlaşmayla Küba biyoteknolojisinin yenilikçi ilaçlarının ortak geliştirilmesine yönelik projeler ivme kazanacak. Tıbbi ürün alanında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler gelişecektir. Tıbbi ürün sektörüne yönelik iki ülke arasındaki ticaretin yanı sıra bu alandaki bilimsel ve akademik iş birliği de artacak."

- Küba'dan 998 bin dolarlık eczacılık ürünü ithal edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin Küba'dan en çok ithal ettiği kalemler arasında eczacılık ürünleri ikinci sırada geliyor.

Küba'dan geçen yıl yapılan ithalat 11 milyon 592 bin 926 dolar seviyesinde gerçekleşirken, bunun yüzde 8,6'sını eczacılık ürünlerine ödenen tutar oluşturdu. Türkiye, 2018'de Küba'dan 998 bin 779 dolarlık eczacılık ürünü ithal etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, imzalanan mutabakat zaptının Küba ile karşılıklı uzman değişimi, teknoloji transferi, kanser aşısı ve klinik araştırmalar konusunda bilgi paylaşımı, mevzuat alanında tecrübe paylaşımı gibi konuları kapsadığını bildirmişti.

Koca, anlaşmanın iki ülke arasında hem sağlık hem de ticari alandaki ilişkilere katkı sağlayacağını ifade etmişti.

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küba Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez sağlık türkiye

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