FİNANS

Küba’ya ilgi arttı; THY 50 bin kişiyi uçuracak

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 09:39 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’de Küba turlarına son dönemlerde artan ilgi Türk Hava Yolları (THY)’nın Havana’ya olan uçuşlarına doping etkisi yarattı.

Gökhan ARTAN - İstanbul (DHA)- TÜRKİYE’de Küba turlarına son dönemlerde artan ilgi Türk Hava Yolları (THY)’nın Havana’ya olan uçuşlarına doping etkisi yarattı. Havana çıkışlı cruise gemi turlarına katılanların da etkisiyle THY, geçtiğimiz yıl 37 bin kişi taşıdığı Havana’ya bu yıl sonuna kadar artan talepler nedeniyle 50 bin yolcuya ulaşacak.

Küba turlarına Türk vatandaşların ilgisi her geçen yıl artıyor. Birçok Türk sadece Küba’yı görmekle yetinmeyip başkent Havana’dan cruise gemileri ile hareketle Jamaika, Karayipler, Cayman Adaları gibi tatil merkezlerine de turlara katılıyor. Türk Hava Yolları’nın direkt İstanbul’dan Havana’ya uçuşlar yapması da Küba’ya giden Türk vatandaşı sayısında artışa yol açtı. Türklere, Atatürk Havalimanı’na transit olarak gelerek aktarmalı Havana uçuşlarına katılan diğer ülke vatandaşlarının da eklenmesiyle Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Havana arasında yolcu trafiği daha da arttı.

BU YIL HAVANA’YA UÇAN SAYISI 50 BİNİ BULACAK

Türk Hava Yolları’nın 2016 yılı Aralık ayından itibaren 305 yolcu kapasiteli Airbus 330 tipi uçaklarla haftada üç sefer düzenlediği İstanbul-Havana-Karakas(Venezuela) seferlerinde doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı. Geçtiğimiz yıl Havana ve Karakas seferlerinde toplam 59 bin yolcu taşıyan THY ile 2017 yılında sadece Havana çıkışlı 37 bin kişi uçuş yaptı. 2018 yılında da Küba pazarına iyi başlayan THY hedef büyüttü. Bu yıl sonuna kadar THY’nin yolcu taleplerindeki artışla Havana’ya yolcu rakamı 50 bine ulaşacak. 13 saat 10 dakika süren İstanbul-Havana uçuşu sonrası aynı uçak Venezuela’nın başkenti Karakas’a devam ediyor. THY Küba pazarında yolcu sayısını artırmak adına Ortadoğu ülkelerinde, Sırbistan, Almanya, İtalya ve Romanya’da tanıtım faaliyetleri yapıyor.

1 MAYIS TURLARINA DA KATILIM YÜKSEK

Küba’ya gidişler 1 Mayıs döneminde artıyor. Tur şirketleri de 1 Mayıs turları düzenlerken birçok Türk vatandaşı da bu turlara katılıyor. Tura katılan Türkler 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Havana’da kutluyor. Bu turları aylar öncesinden satın alanlar da var. Yaklaşık bin 500 Türk vatandaşının bu turlara katıldığı öğrenildi. Küba turu düzenleyen şirketlerin 7 gecelik tur fiyatları yaklaşık bin 800 Euro’dan başlıyor. 12 gece 13 günlük Havana’dan hareket eden cruise gemi turlarına katılmak isteyenler ise THY ile Havana biletleri de dahil 2 kişilik oda da kişi başına 9 bin 200 TL, tek kişilik oda da ise 14 bin 400 TL’den başlayan fiyatları ödüyor.

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