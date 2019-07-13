Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü 1,4 milyar liraya ulaştı

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Küçük ev aletleri sektörünün büyüklüğü bu yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,4 milyar liraya yükseldi.

Araştırma kuruluşu GfK'nin verilerine göre, küçük ev aletleri sektörü 2018 yılını dünyada ve Türkiye’de cirosal büyüme ile kapattı. Dünyada 66 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan sektör bir önceki yıla göre yüzde 7,4 büyüme gösterdi.

Hızla gelişen teknoloji dünyasında “nesnelerin internetinin” bir parçası olmaya aday küçük ev aletleri, kişilerin yaşam kalitesini artıracak yenilikçi trendleriyle ilerleme gösterirken, geleneksel ürünler de zaman zaman yaşanan ekonomik durgunluklardan diğer sektörlere göre daha az etkilenerek global olarak pozitif görünümünü sürdürdü.

Şarjlı dik süpürgeler, robot süpürgeler, hava temizleme cihazları, su filtreleri, Laser/IPL cihazları, saç kurutma makineleri, şarjlı diş fırçaları ve tam otomatik espresso makineleri cirosal olarak en çok büyüyen ürün gruplarını oluşturdu.