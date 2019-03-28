FİNANS

Küçük Menderes, baraj ve göletlerle suya kavuştu

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 11:06 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Bu verimli ovanın 2003'de bir barajı yoktu. Küçük Menderes Ovası için 15 yılda 17 baraj ve gölet projesi geliştirdik" - "Projeler tamamlandığında 17 baraj ve bir gölette 432 milyon 737 bin metreküp su tutulacak. Bu su ile 345 bin 50 dekar araziye can suyu sağlanacak"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Türkiye'nin en verimli ovalarından biri olan Küçük Menderes'te 1 milyar 786 milyon liralık yatırımı hayata geçirdiklerini, bölgeye yapılan barajlar ve göletle 345 bin 50 dekar arazinin can suyuna kavuşacağını belirtti.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ olarak çok verimli olan Küçük Menderes Ovası'nda yatırımlarının devam ettiğini anlattı.

Bölgede 2003-2019 yıllarında 1 milyar 786 milyon liralık yatırımı hayata geçirdiklerini, inşaat, planlama ve proje aşamasındaki işler için ise 1 milyar 680 bin liralık harcama yapılacağını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Bu verimli ovanın 2003'de bir barajı yoktu. Küçük Menderes Ovası için 15 yılda 17 baraj ve gölet projesi geliştirdik. Bunlardan 9 baraj ve 1 göletin inşası tamamlandı. 4 barajın inşaatı hala devam ederken 3 proje de planlama aşamasında. Projeler hız kesmeden devam ediyor. Projeler tamamlandığında 17 baraj ve bir gölette 432 milyon 737 bin metreküp su tutulacak. Bu su ile 345 bin 50 dekar araziye can suyu sağlanacak."

- "2050'ye kadar su sıkıntı yok"

İzmir'in içme suyu ihtiyacına da değinen Aydın, kentin yıllık ihtiyacının 206,6 hektometreküp, mevcut kaynakların kapasitesinin ise 411 hektometreküp olduğunu ifade etti.

Aydın, şehrin içme suyu ihtiyacının DSİ tarafından yapımları tamamlanan Tahtalı, Balçova barajları ile yer altı su kaynaklarından sağlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"İzmir'in uzun vadede içme suyu ihtiyacının mevcut kaynaklar ile birlikte Bornova Karaçam Göleti, Başlamış Barajı, Bostanlı Barajı, Alionbaşı Barajı, Değirmendere Barajı ve Düvertepe Barajı'ndan karşılanması planlanmakta. DSİ'nin geliştirmiş olduğu projeler ile il merkezinin içme ve kullanma suyu problemi 2050 yılı projeksiyonuna göre yüzde 100 oranında çözülmekte.

İzmir'de son haftalarda meydana gelen yağışlar yer altı sularının seviyelerinde ve barajlardaki doluluk oranlarında artışa neden oldu. Şu anda Ödemiş Bademli Barajı'nda yüzde 99, Bayındır Burgaz Barajı'nda yüzde 41, Ödemiş Beydağ Barajı’nda ise yüzde 12 su var. Yaz sulama sezonu için barajlarımızdaki su miktarları herhangi bir sıkıntıyı işaret etmese de üreticilerimizin su kullanımında tasarruflu olacaklarına inanıyoruz."

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Türkiye'de yaş koza üretiminin yüzde 14'ü Antalya'daTürkiye'de yaş koza üretiminin yüzde 14'ü Antalya'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baraj DSİ Gölet Küçük Menderes Mevlüt Aydın yatırım

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

İşte doların Merkez Bankası'na tepkisi

İşte doların Merkez Bankası'na tepkisi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu

İkinci el araçta KDV indiriminin detayları belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amerikan Türk Konseyi’nin toplantısı Washington’da yapılacak

Amerikan Türk Konseyi’nin toplantısı Washington’da yapılacak

'10 kuruşa tahsis edilen araziler kişilerin şahsi serveti oldu'

'10 kuruşa tahsis edilen araziler kişilerin şahsi serveti oldu'

CDP / Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği ve su ile ilgili duyarlılığı yükseliyor

CDP / Türkiye’de şirketlerin iklim değişikliği ve su ile ilgili duyarlılığı yükseliyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Türkiye'de yaş koza üretiminin yüzde 14'ü Antalya'da

Türkiye'de yaş koza üretiminin yüzde 14'ü Antalya'da

Ekonomik güven endeksi yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi (2)

Ekonomik güven endeksi yüzde 3.1 artışla 81.9’a yükseldi (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.