"Küçükbaş hayvan sayısı 84 milyon olduğunda problem kalmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2022 ile ilgili bir hedef koyduk, bugün 44 milyon küçükbaş hayvanımız var, bunu 84 milyona taşımayla ilgili bir hedef koyduk. 84 milyona taşıdığımız zaman, problem kalmayacak." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde moderatörlüğünü BNP Cardif Türkiye CEO'su Cemal Kişmir'in üstlendiği "Tarımın Ajandası" oturumunda konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin etle ilgili üretimini son 15 yılda 400 bin tonlardan 1,1 milyon tonlara yükselttiğini söyledi.

Et ithalatının nedenlerine değinen Pakdemirli, "15 yıl evvel ortalama bir Türk vatandaşımız 6 kilogram et yiyormuş, şimdi 15 kilogram et yiyoruz. Avrupa'da da domuz etini hariç tutarsak 15, 17, 19 kilogramlardadır. Yani et yemede üç aşağı beş yukarı Avrupa seviyesine yetişmişiz. Yani et yiyen bir toplum haline gelmişiz. Buradaki tüketici tercihleri bizim için de öncelik ama zaman zaman bu konuyla ilgili ithalatın olmasının sebebi budur. Genel anlamda bakarsak 2002'deki karkas ağırlığımız kabaca 174 kilogram iken, bugün 280 kilogramlara gelmiş yani burada ırkların ıslahı anlamında kötü bir iş de çıkarılmamış." ifadelerini kullandı.