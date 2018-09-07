FİNANS

Küçükbaş hayvancılıkta hedef 60 milyon

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: - "Kısa vadede küçükbaş hayvan sayısını en az 60 milyona çıkarmak için yoğun çaba harcayacağız"

MUSTAFA ÇALKAYA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kısa vadede küçükbaş hayvan sayısını en az 60 milyona çıkarmak için yoğun çaba harcayacaklarını bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin TÜDKİYEB yönetimini kabul ettiğini ifade ederek, kabulde sektörün sorunlarını aktardıklarını söyledi.

Pakdemirli'nin sektöre olumlu yaklaşımından son derece mutlu olduklarını aktaran Çelik, sorunların çözümüne yönelik önemli mesajlar aldıklarını belirtti.

Çelik, küçükbaş hayvancılığın bu ülkenin milli meselesi olduğunu vurgulayarak, "Bakan Pakdemirli'nin de küçükbaş hayvancılık için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etmesi sektör açısından çok önemli. Sayın Bakanımız sorunlarımıza karşı duyarlı davranarak el birliği ile sorunların aşılacağı müjdesini verdi. Bu da 270 bin yetiştiricimiz adına bizleri mutlu etti. Küçükbaş hayvancılığın ülkemiz şartları için çok önemli olduğu ve mutlaka daha fazla desteklenmesi gerektiği noktasında görüş birliğine vardık. Dolayısıyla bu görüş birliğimizin neticesinde hedef olarak da kısa vadede küçükbaş hayvan sayımızı en az 60 milyona çıkarmak için yoğun çaba harcayacağız. Bunu Bakanımızı da ifade ettik." diye konuştu.

Çelik, 500 bin koyun projesinin dağıtımı için TİGEM ile ön protokol imzaladıklarını hatırlatarak, bu projenin Türkiye'nin hayvan varlığı açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Çelik, şunları kaydetti:

"Vereceğimiz hayvanlar anaç, 15-30 ay arasındadır ve gebe olacak. Eğer kuzu verilirse, belli bir olgunluğa gelene kadar maliyeti çok olur, çiftçi zarar görür. Bizim amacımız kısa vadede hayvan varlığının artmasını sağlamak. Bu projenin çiftçimize destek olması lazım, yoksa bir anlamı olmaz. Bu işin takipçisi olacağız. Verilen hayvanların en iyi şekilde değerlendirilmesi lazım."

Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği destekler, sektöre olumlu yansıdı. Bakanlığın verilerine göre, küçükbaş hayvan varlığı son 5 yılda artış gösterdi. 2013 yılında 38 milyon 509 bin olan küçükbaş sayısı, geçen yıl 44 milyon 312 bine çıktı.

Bakanlık verilerine göre küçükbaş varlığı şöyle:

2013 38.509.795 2014 41.485.180 2015 41.924.100 2016 41.329.232 2017 44.312.308

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Anahtar Kelimeler:
küçükbaş hayvancılık Nihat Çelik Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TÜDKİYEB

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