FİNANS

Küçükbaş hayvanda 100 milyon hedefi Antalya'da masaya yatırılacak

FİNANS HABERLERİ  | 28.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

"Tarımda Milli Birlik Projesi" kapsamında düzenlenecek Hayvancılık Şurası'nda küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için atılması gereken adımlar ele alınacak - TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik: - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarını yerine getirmek ve 4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını en az 100 milyona çıkarmak için yoğun çaba harcayacağız"

"Tarımda Milli Birlik Projesi" kapsamında Antalya'da düzenlenecek Hayvancılık Şurası'nda Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında da yer alan küçükbaş hayvan sayısının 4 yılda 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için yapılması gerekenler masaya yatırılacak.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğince (TÜDKİYEB) gerçekleştirilen organizasyon yarın başlayacak.

Organizasyona 80 ilden birlik başkanları ve yaklaşık 350 temsilci katılacak. Etkinlikte Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında da yer alan küçükbaş hayvan sayısının 4 yıl içinde 47 milyondan 100 milyona çıkarılması için atılması gereken adımlar ele alınacak, Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü Büyütme ve Yenileme Destek Modeli'nin tanıtımı yapılacak ve sektörün sorunları tartışılacak.

Bu kapsamda düzenlenecek toplantılara Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin de katılması planlanıyor.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvancılığın bu ülkenin milli meselesi olduğunu vurgulayarak, "Hayvancılık Şurası'nda Ulusal Islah Programı kapsamında yürütülen çalışmaları ele alacak ve Türkiye'de hayvancılığın karşılaştığı sorunlara çözüm arayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarını yerine getirmek ve 4 yıl içinde küçükbaş hayvan sayısını en az 100 milyona çıkarmak için yoğun çaba harcayacağız." diye konuştu.

PARTNERBu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Kuzey Kıbrıs Turkcell güneş enerji santrali açıyorKuzey Kıbrıs Turkcell güneş enerji santrali açıyor
Alanyalı turizmci 2019 sezonundan umutluAlanyalı turizmci 2019 sezonundan umutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayvancılık Şura hayvancılık şurası Tarımda Milli Birlik Projesi TÜDKİYEB TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik

En Çok Okunan Haberler

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

Ticaret Bakanlığı'ndan pazarcılara eğitim

Ticaret Bakanlığı'ndan pazarcılara eğitim

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Memurların gözü bu haberde! Başvuru yapıldı

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Yeniden yapılandırıyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Yeniden yapılandırıyoruz

Yasak başladı ama tezgahlar doldu!

Yasak başladı ama tezgahlar doldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Kıbrıs Turkcell güneş enerji santrali açıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell güneş enerji santrali açıyor

Alanyalı turizmci 2019 sezonundan umutlu

Alanyalı turizmci 2019 sezonundan umutlu

TİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garanti

TİM Başkanı Gülle: Yılı 180 milyar dolarlık ihracatla bitireceğimiz garanti

Silifke'de erik üreticisine ihracat morali

Silifke'de erik üreticisine ihracat morali

Shoexpo İzmir'de herkes için ayakkabı var

Shoexpo İzmir'de herkes için ayakkabı var

Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor

Türk turizmine Çin’den müjdeli haber var: Türkiye'ye akın başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.