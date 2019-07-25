FİNANS

"Küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı yok"

FİNANS HABERLERİ  | 25.07.2019 11:01 | Son Güncelleme

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın: - "Küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı yok. Canlı kilogram fiyatı 20 ile 23 lira arasında değişiyor" - "Fiyat artmadığı için bu yıl da küçükbaş hayvan satışları hareketli olacak"

ORHAN YOLDAŞ - Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı olmadığını, canlı kilogram fiyatının 20 ile 23 lira arasında değiştiğini belirterek, "Fiyat artmadığı için bu yıl da küçükbaş hayvan satışları hareketli olacak." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi de olan Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yeterli sayıda kurbanlık bulunduğunu söyledi.

Yurt genelinde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan sayısında geçen yıla göre artış olduğunu ifade eden Akın, "Büyükbaşta yaklaşık yüzde 3, küçükbaşta ise yüzde 4 artış var. 16 milyon civarında büyükbaş, yaklaşık 46 milyon küçükbaş hayvanımız var. Birlik olarak hayvan varlığımızı artırmak için yıllardır mücadele veriyoruz. Küçükbaş hayvan varlığımız her yıl artıyor." diye konuştu.

Akın, geçen yıl Kurban Bayramı'nda Malatya'da küçükbaş kurbanlık satışlarının yüzde 50 arttığını ve 15 bin hayvan satıldığını dile getirdi.

- Küçükbaş kurbanlık fiyatları 750 ile bin 500 lira arasında değişiyor

İhsan Akın, şöyle devam etti:

"Kurban için vatandaşların küçükbaş hayvan tercih etmelerinden dolayı üreticilerimiz geçen yıl memnun oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 3 milyona yakın hayvan kesildi. Bu yıl da aynı rakamları bekliyoruz. Büyükbaş hayvanlarda lokal olarak artış var, canlı kilogram fiyatı 23 ile 24 lira arasında. Küçükbaş kurbanlıklarda fiyat artışı yok, canlı kilogram fiyatı 20 ile 23 lira arasında değişiyor. Geçen yılki canlı kilogram fiyatı da buydu. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatı ortalama 750 lira ile bin 500 lira arasında. Kurbanlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı yok, il ve ülke genelinde hayvan varlığımız yeterli."

- "Satışların artmasını bekliyoruz"

Fiyatlar artmadığı için bu yıl da küçükbaş hayvan satışlarının hareketli olmasını beklediklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Büyükbaş hayvanı Kurban Bayramı'ndan iki ay önce alanlar oluyor. Küçükbaş satışları ise bayrama bir hafta kala başlıyor, bayrama yaklaştıkça satışlar artıyor. Bayramın üçüncü gününe kadar da devam edebiliyor. Geçen yıl küçükbaş hayvan satışında bayağı artış oldu, yine o artışı bekliyoruz. Yetiştiricilerin böyle bir beklentisi var."

Akın, yetiştiricileri, sahte para ve çek konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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