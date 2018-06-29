KUDAKA'dan 44 projeye 16 milyon hibe desteği

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) Erzurum, Erzincan ve Bayburt'ta uygulanacak 44 projeye 16 milyon lira hibe desteği sağlayacağı bildirildi.

KUDAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, ajansın 100. Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, mali destek programları sonuçlarının onaylanarak kesinleştiği kaydedildi.

Programın son başvuru tarihi olan 29 Mart'a kadar 134 projenin ajansa sunulduğu anlatılan açıklamada, Kalkınma Ajansları Mevzuatına uygun şekilde teslim alınan proje tekliflerinin ön incelemelerinin ajans personeli tarafından, teknik ve mali değerlendirmelerinin ise Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alanında uzman Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, kurumun genel sekreterliğince yapılan bütçe revizyonlarının sonucunda ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden belirlenen başarılı proje listesinin yönetim kurulunca onaylanarak son halini aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, "Turizmin ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı", "Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı" ve "Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Mali Destek Programı"ndaki asil ve yedek projelerin kesinleşen listelerde yer aldığını kaydetti.