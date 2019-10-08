Kudlow: Çin şirketlerinin ABD borsalarından çıkarılmaları masada değil

İstanbul, 8 Ekim (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın baş ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD borsalarında işlem gören Çin şirketlerinin kottan çıkarılmalarının gündemde olmadığını açıkladı.

Kudlow yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Amerikalı yatırımcıların Çin'de korunması üzerinde çalışmaya başladığını, ancak ABD borsalarında işlem gören Çinli şirketlerin kottan çıkarılmalarına ilişkin bir karar olmadığını söyledi.

"Çinli şirketlerin kottan çıkarılması masada değil. Bu iddiaların nereden geldiğini bilmiyorum" diye konuşan Kudlow, "Biz şu anda Amerikalı yatırımcıların Çin'de korunması üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Kudlow, bir çalışma grubunun şeffaflık ve bir dizi yasaya uyum konusunu değerlendirmekte olduğunu da belirtti.

