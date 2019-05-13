Kudlow: Gümrük tarifelerinin bedelini tüketiciler ödeyecek

İstanbul, 13 Mayıs (DHA) - Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den 200 milyar dolar tutarında ithalat için gümrük tarifesini yüzde 10'den yüzde 25'ı çıkarma kararının bedelini Amerikalı tüketicilerin ödeyeceğini söyledi.

Fox News'ın bir programına katılan Kudlow, şöyle konuştu:

"Tarifeleri Çin ödemeyecek. Amerikalı ithalatçılar ve Amerikan şirketleri ödeyecek ve bu vergiler sıklıkla Amerikalı tüketicilere yansıtılıcak. Asıl olarak, bu tarifelerin karşılığını her iki taraf da ödeyecek. Her iki tarafta bu tarifelerin sıkıntısını çekecek."

Çin Komunist Partisi'nin yayın organı Halkın Günlügü gazetesinde yer alan bir yorumda ise, "Hiç kimse Çin'in kendi temel çıkarlarına zaran veren acı meyveyi yemesini beklememeli" uyarısı yapıldı.

