Kulaca'nın Hollanda'ya salça ihracatında 15 yılda 15 kat artış

Kooperatif, domates salçalarının tamamını, biber salçasının da bir bölümünü iç pazarda satıyor. Yaklaşık bin tonluk acı biber salçası ise Hollanda'ya gönderiliyor.

İlçeye bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'nde kurulan tesiste Bursa'nın İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ile Konya'nın Akşehir ilçelerinde üretilen yıllık ortalama 3 bin ton domates ile 2 bin ton acı biber, salçaya dönüşüyor.

Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunduklarını belirten Uğur, "Ülke geneline ürün gönderiyoruz. Hollanda'ya acı biber salçası ihracatı yapıyoruz. Kadın istihdamına önem veriyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Uğur, Avrupa Birliği (AB) standartlarında sürdürebilir tarım çiftçi sertifikasını almak için çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Söz konusu sertifikayı 10-15 gün içinde alacağız. Ham maddeyi bölgemizden temin ediyoruz. İstikrarlı bir fiyat politikamız var. Bu yıl için yılbaşında domates için kilogram başına 50 kuruş fiyat belirlemiştik. Sezon sonuna kadar bu fiyattan aldık. Bu da üretici için güvenilir bir olaydır. Fiyat istikrarı için sözleşmeli tarımın önemi büyüktür.

Hollandalılar 15 yıl önce aracı vasıtasıyla bize ulaştılar. Onların isteğine uygun kriterlerde acı biber salçası ürettik. Daha sonra aracı firmayı ortadan kaldırdık. Hollandalı şirket yetkilileriyle doğrudan muhatap olduk. 65 tonla başladığımız ihracatı, yaklaşık 15 kat artışla bin tona kadar çıkardık. Eğer bu yıl için kırağı geç düşerse bin tonun üzerine çıkarırız. 1 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Bu da bir kooperatifin ülkeye kattığı önemli bir katkıdır."