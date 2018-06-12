Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'ya geldiğinde kayısı ile ilgili kulaktan dolma bilgilerle millete akıl vermeye kalkıyor" dedi.

Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesine bağlı Suluköy Mahallesi'ndeki iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, özellikle son yıllarda kentin özelinde tarımın gelişmesi noktasında çok önemli adamlar attıklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in kayısıyla ilgili iddialarına değinen Bakan Tüfenkci, "Ülkesinde yapılanları bilmeyenler cumhurbaşkanlığına aday. En son İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Malatya'ya geldiğinde kayısı ile ilgili kulaktan dolma bilgiler ile millete akıl vermeye kalkıyor." diye konuştu.

Bakan Tüfenkci, şehirde 2 milyon kayısı ağacının kesildiğini öne süren Akşener'in daha Malatya'da kaç ağacın olduğunu bilmediğini vurguladı.

Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Geçen yıl hastalık ve susuzluktan dolayı bir takım sıkıntılar yaşandı. Yine Meral Akşener'in kayısı için önerdiğini biz hayata geçirdik ondan haberi yok. AK Parti hükümetleri olarak lisanslı depolara ciddi destekler verdik. Kayısıyı da lisanslı depo kapsamına aldık. Tarım ticaretinin gelişmesi için lisanslı depoların önemini çok önceden gördük, Türkiye’de yaygınlaştırılması için de teşvikler verdik."