FİNANS

Kula'ya 100 milyon lira yatırımla taş yünü fabrikası kurulacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:59 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula ilçesinde 100 milyon lira yatırımla kurulacak taş yünü fabrikası için protokol imzalandı - Belediye Başkanı Hüseyin Tosun: - "Kula'da 22 yıl önce başlayan organize sanayi bölgesi hayali en sonunda gerçek oldu"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 100 milyon lira yatırımla kurulacak taş yünü fabrikası için protokol imzalandı.

Fabrikanın protokolü, ilçe belediyesinde düzenlenen törenle imzalandı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, istihdam yetersizliği nedeniyle göç veren ve nüfusu düşen bir ilçe olduklarını belirterek, bu durumu tersine çevirmek için belediye olarak çalıştıklarını söyledi.

Yeni kurulacak fabrikanın Kula'nın önemli bir istihdam açığını kapatacağını ifade eden Tosun, şöyle konuştu:

"Efesan Grup ile bir protokol imzalayacağız. Bu fabrika ile Kula'da sağlanacak istihdam rakamı daha da yukarılara taşınacak. Kula'da 22 yıl önce başlayan organize sanayi bölgesi hayali en sonunda gerçek oldu. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde bizlere verdikleri destek için Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve Kulalı hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum."

Tercihlerini Kula ilçesinden yana kullandıkları için firma yetkililerine teşekkür eden Tosun, "İnşallah bu hayırlar getirir, Kula adına güzellikler getirir." dedi.

Efesan Grup temsilcisi Veysel Nişancı da Kula'da yapılacak 100 milyon lira değerindeki yatırımla taş yünü üretimi için ciddi bir adım atacaklarına dikkati çekerek, "Bu alanda hem ülkemizin ihtiyaçlarına, hem de ihracat ile ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. İlk etapta 20 bin metrekaresi üretim tesisi olmak üzere toplamda 32 bin 500 metrekare alanda üretim yapacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
istihdam KULA Kula Belediyesi yatırım

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