"Kullanıcıların üçte biri internette gizliliklerini korumayı bilmiyor"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab yaptığı son araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 37’sinin yani yaklaşık üçte birinin internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmediğini tespit etti.

Kaspersky Lab açıklamasına göre, Türkiye’de insanların neredeyse tamamının her gün defalarca girdiği internet, artık modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu da kullanıcıların kişisel bilgilerini kontrol altında tutmasını zorlaştırıyor.

Kaspersky Lab tarafından yapılan son araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 16’sının kendileri veya aileleri hakkındaki herkese açık olmaması gereken özel bilgilere internette rastladığı belirlendi. 18 yaş altındakiler için ise bu oran META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde yüzde 20’ye ulaşıyor.

İnternette daha az görülür olmak için çaba gösterip bunda başarısız olmak, "gizlilik tükenişi" adı verilen bir duruma yol açıyor. Gizlilik tükenişi, üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizden yararlandığına ve buna direnç göstermenin anlamsız olduğuna inanıp sürekli gergin yaşamayla gelişiyor. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 37’si internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmiyor, yüzde 13’ü ise gizliliklerini artırmayla ilgilenmediklerini belirtiyor.