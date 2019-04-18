FİNANS

"Kullanıcıların üçte biri internette gizliliklerini korumayı bilmiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 11:25 | Son Güncelleme

Kaspersky Lab tarafından yapılan son araştırmada, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 37’sinin internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmediği, yüzde 13’ünün ise gizliliklerini artırmayla ilgilenmediklerini belirlendi

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab yaptığı son araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 37’sinin yani yaklaşık üçte birinin internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmediğini tespit etti.

Kaspersky Lab açıklamasına göre, Türkiye’de insanların neredeyse tamamının her gün defalarca girdiği internet, artık modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu da kullanıcıların kişisel bilgilerini kontrol altında tutmasını zorlaştırıyor.

Kaspersky Lab tarafından yapılan son araştırmada, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 16’sının kendileri veya aileleri hakkındaki herkese açık olmaması gereken özel bilgilere internette rastladığı belirlendi. 18 yaş altındakiler için ise bu oran META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde yüzde 20’ye ulaşıyor.

İnternette daha az görülür olmak için çaba gösterip bunda başarısız olmak, "gizlilik tükenişi" adı verilen bir duruma yol açıyor. Gizlilik tükenişi, üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizden yararlandığına ve buna direnç göstermenin anlamsız olduğuna inanıp sürekli gergin yaşamayla gelişiyor. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 37’si internette gizliliklerini nasıl koruyacağını bilmiyor, yüzde 13’ü ise gizliliklerini artırmayla ilgilenmediklerini belirtiyor.

Açıklamaya göre, gizlilik konusunda hissedilen bu çaresizlik insanların internet üzerindeki davranışlarını da etkiliyor. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 11’i cihazlarından internete girerken gizliliklerini korumaya yarayan, tarayıcı geçmişini düzenli temizlemek veya çevrim içi takip özelliklerini engelleyen özel eklentiler kurmak gibi ekstra önlemler almıyor.

- Dijital güvenliği korumak için atılacak adımlar

Bu sorunu uzun süre görmezden gelmek büyük sorunlara yol açabiliyor. Kaspersky Lab dijital güvenliğini korumak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:

"Dijital izlerinizi yönetmeye başlayın. Hesaplarınızın bir listesini tutun ve verilerinize herkesin erişip erişmediğini düzenli olarak kontrol edin. İkinci bir e-posta adresi alın. İnternette dolaşmayı daha güvenli hale getirecek özel dijital araçlar kullanın. Bu araçlar Gizli Gezinti veya web kamerası ya da mikrofona erişebilen güvensiz uygulamaları tespit etme gibi özellikler sunar. Gizlilik ihlali risklerini en aza indiren özelliklere sahip olan, Kaspersky Security Cloud, Kaspersky Secure Connection ve Kaspersky Password Manager gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, "Veri sızıntılarındaki artışla birlikte kişisel verileri yönetmenin de giderek zorlaşması, tüketicilerin kontrolü kaybettiklerini hissetmelerine ve dijital gizlilik konusunu düşünmekten bıkmalarına neden oluyor. Bu sorunu ortadan kaldıracak sihirli bir çözüm bulunmasa da riski azaltmak için birçok yol mevcut. Temel dijital hijyen ile başlayan bu süreç dijital gizliliği sağlamaya yardımcı olan gelişmiş araç ve teknolojilerin kullanılmasına kadar uzanıyor." ifadelerini kullandı.

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