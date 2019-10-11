FİNANS

Kullanılmayan elektronik atıklar TEGV’de eğitime dönüşüyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV), "Atma Bağışla Kampanyası" ile elektronik atıklar, çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlıyor; "elektronik atıklar eğitime dönüşüyor, TEGV’li çocuklar geleceğe umutla bakıyor." T.C.

Kullanılmayan elektronik atıklar TEGV’de eğitime dönüşüyor

İstanbul, 11 Ekim (DHA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV), "Atma Bağışla Kampanyası" ile elektronik atıklar, çocukların nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlıyor; "elektronik atıklar eğitime dönüşüyor, TEGV’li çocuklar geleceğe umutla bakıyor."
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile süren proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığı ile anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor ve elde edilen hurda değeri, imkânı kısıtlı çocuklarımızın TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor.
Elektronik atıkların yanı sıra çalışır durumda olan cihazlar ise TEGV tarafından incelendikten sonra alınan onay karşılığında vakıf envanterine kaydedilerek, TEGV’in Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.
TEGV'den Dünya Elektronik Atık Günü’nde yapılan açıklamada, "Atma Bağışla Kampanyası, çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma niteliği taşıyor. Siz de elektronik atıklarınızı “902513042” kodu ile PTT şubelerine teslim ederek çocuklarımızın TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlayabilir, onların geleceğine ışık tutabilirsiniz. Proje hakkında detaylı bilgi almak için www.atmabagisla.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz" denildi.
“Atma Bağışla” kapsamında geri dönüştürülebilen ürünler: Masaüstü ve dizüstü bilgisayar, tablet, monitör, yazıcı, bilgisayar parçaları, ses, görüntü ve müzik sistemleri, DVD okuyucu ve uydu alıcılar, masa ve cep telefonları, elektrikli ev aletleri, kablo ve adaptörler ve bahsi geçmeyen tüm elektrikle çalışan ürünler.
“Atma Bağışla” kapsamında olmayan ürünler: Cam ve ahşap ağırlıklı (floresan ve ampüller, ahşap mobilya ve aksesuar) eşyalar, yazıcı kartuş ve tonerleri, buzdolabı, akü ve piller.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, ilköğretim çağındaki çocukların, daha güzel bir çocukluk yaşamaları ve yarınlara umutla bakmaları için çok yönlü bir eğitim desteği almalarını ve yeni nesil öğrenme olanaklarından faydalanmalarını amaçlıyor.
TEGV, Türkiye genelinde, 32 yerleşik ilde 9 Eğitim Parkı, 38 Öğrenim Birimi, 24 Ateşböceği (Mobil Öğrenim Birimi) ile çocuklara hizmet vermeyi sürdürüyor.
Eğitim Gönüllüleri, her yıl yaklaşık sekiz bin gönüllüsünün desteğiyle kuruluşundan bu yana 3 milyona yakın çocuğun aydınlık geleceğine katkı sağladı. Eğitimde özgün modeli ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri bulunan TEGV, 2007 yılında Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı. TEGV ile ilgili detaylı bilgi için www.tegv.org adresi ziyaret edilebiliyor. (Fotoğraflı)

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