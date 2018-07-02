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Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, İTO'yu ziyaret etti

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

Numan Kurtulmuş: - "İçeride yaptığımız görüşmede hangi ortak projeler üzerinde çalışılabilir, kalıcı olarak hangi projeler ortaya konulabilir, bunları müzakere ettik. Zaten yakın bir temas içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'un yeni bir vizyona ihtiyacı var" - İTO Başkanı Avdagiç: - "Bizim, iş birliği içinde en rahat ve verimli çalıştığımız bakanlıkların başında Kültür ve Turizm Bakanlığı geliyor. Gerek yurt dışında katıldığımız fuarlar gerekse Türkiye ile ilgili yaptığımız projeler bunun en önemli örnekleri"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'e ziyarette bulundu.

Bakan Kurtulmuş, 14 Nisan'da İTO başkanlığına seçilen Şekib Avdagiç'i İTO Merkez Bina'da ziyaret etti.

Kurtulmuş, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, İTO Başkanı ve yönetim kurulunun görevlerine seçilmesi dolayısıyla gecikmiş bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin siyasi gündemi, seçimler, kampanya ve arkasından gelişen süreç dolayısıyla biraz gecikmeli olarak bu ziyareti yapıyoruz. Öncelikle kendilerine yeni dönemde hayırlı ve üstün hizmetler, başarılar diliyorum." dedi.

Kurtulmuş, Avdagiç ve yönetim kurulundakilerin İstanbul'u çok yakından tanıyan, ciddi bir birikime ve tecrübeye sahip kişiler olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda da İstanbul'un ticaret hayatıyla ilgili önemli bilgi ve deneyim sahibi arkadaşlarımız. Bu dönemde çok başarılı hizmetler de yapacaklarına eminim. Dünyanın merkezi olan İstanbul'un daha güçlü bir uluslararası metropol haline getirilmesinde İTO'nun da fevkalade değerli katkıları olacaktır. Geçtiğimiz dönemde burada yaptığımız Kültür Şurası vardı."

İTO'nun İstanbul'un kültür, sanat ve turizm hayatına katkıları olacağına dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu vesileyle içeride yaptığımız görüşmede de hangi ortak projeler üzerinde çalışılabilir, kalıcı olarak hangi projeler ortaya konulabilir, bunları müzakere ettik. Zaten yakın bir temas içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'un yeni bir vizyona ihtiyacı var." diye konuştu.

Kurtulmuş, söz konusu görüşmeyle İstanbul'un tüm özellikleriyle birlikte daha ileriye gitmesi ve Türkiye ekonomisine farklı katkılar sağlaması için neler yapılabileceğini bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulduklarını söyledi.

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- "Çalışmalara artan bir tempoda devam edeceğiz"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise İTO'nun geçmiş dönemlerde olduğu gibi İstanbul'un kültür, sanat, turizm ve tanıtımıyla ilgili çalışmalarına artan bir tempoda devam edeceğini belirterek, "Bizim, iş birliği içinde en rahat ve verimli çalıştığımız bakanlıkların başında Kültür ve Turizm Bakanlığı geliyor. Gerek yurt dışında katıldığımız fuarlar gerekse Türkiye ile ilgili yaptığımız projeler bunun en önemli örnekleri." dedi.

Avdagiç, bakanlığın desteğiyle yapılan çalışmalara değinerek, "Önümüzdeki dönemde yine bakanlığınızın yaptığı çalışmalara her türlü katkıyı vermeyi, bu faaliyetin içinde olmayı arzuladığımızı bu vesileyle ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası Avdagiç tarafından Kurtulmuş'a "tütün yaprağı üzerine İstanbul silüeti tablosu", Kurtulmuş tarafından da Avdagiç'e "vazo" hediye edildi.

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