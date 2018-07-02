Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, İTO'yu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç'e ziyarette bulundu.

Bakan Kurtulmuş, 14 Nisan'da İTO başkanlığına seçilen Şekib Avdagiç'i İTO Merkez Bina'da ziyaret etti.

Kurtulmuş, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, İTO Başkanı ve yönetim kurulunun görevlerine seçilmesi dolayısıyla gecikmiş bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Türkiye'nin siyasi gündemi, seçimler, kampanya ve arkasından gelişen süreç dolayısıyla biraz gecikmeli olarak bu ziyareti yapıyoruz. Öncelikle kendilerine yeni dönemde hayırlı ve üstün hizmetler, başarılar diliyorum." dedi.

Kurtulmuş, Avdagiç ve yönetim kurulundakilerin İstanbul'u çok yakından tanıyan, ciddi bir birikime ve tecrübeye sahip kişiler olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda da İstanbul'un ticaret hayatıyla ilgili önemli bilgi ve deneyim sahibi arkadaşlarımız. Bu dönemde çok başarılı hizmetler de yapacaklarına eminim. Dünyanın merkezi olan İstanbul'un daha güçlü bir uluslararası metropol haline getirilmesinde İTO'nun da fevkalade değerli katkıları olacaktır. Geçtiğimiz dönemde burada yaptığımız Kültür Şurası vardı."