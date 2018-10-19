Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a TÖSHİD ziyareti

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) yönetimi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la 2019 turizm planlarını görüştü.

Aynı zamanda Onur Air Genel Müdürü olan TÖSHİD Başkanı Teoman Tosun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’la yapılan görüşmede 2018-2019 turizm sezonunun değerlendirildiğini söyleyerek “Sayın bakanla turizm ile uçak koordinasyonu hakkında görüş alışverişlerinde bulunduk. Sektör olarak turizm aktivitelerini daha da iyileştirmenin planlamalarını gerçekleştirdik. Bu anlamda 2019’un beklenenin üzerinde turizm potansiyeline sahip olacağını öngörüyoruz” dedi.

Turizm ile uçak ilişkisinin beraberce planlandığı takdirde Türkiye’nin 2019’daki potansiyelinin hızlı bir çıkış yaşayacağına inandığını söyleyen Tosun, “Sayın bakan sektörü gayet iyi bilen birisi. Bu anlamda havacılık ile turizm koordinasyonunun çok iyi planlanacağına inanıyoruz” yorumunda bulundu.

Aynı zamanda sektör olarak Mehmet Ersoy’a bir nezaket ziyareti içeriği de taşıyan toplantı sonrasında TÖSHİD Başkanı Teoman Tosun tarafından Bakan Mehmet Ersoy’a plaket takdim edildi.

