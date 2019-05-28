Kültürel istihdam verileri

Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer alırken, bunların toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin kültürel istihdam istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de geçen yıl 648 bin kişi kültürel istihdam kapsamında yer aldı. Kültürel istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Bu alanda çalışanların yüzde 50'sini erkekler, yüzde 50'sini kadınlar oluşturdu.

Kültürel istihdamdakilerin yüzde 62,5'inin 30-54, yüzde 29'unun 15-29, yüzde 8,6'sının 55 ve daha yukarı yaş grubunda bulunduğu görüldü.

Tamamlanan eğitim düzeyine göre incelendiğinde, kültürel istihdamda olanların yüzde 45,5'inin lise altı eğitimli, yüzde 32,1'inin yüksek öğretim mezunu, yüzde 22,4'ünün lise ve dengi meslek okulu mezunu olduğu belirlendi.

- Çoğunluk tam zamanlı çalıştı

Kültürel istihdamda olanların yüzde 59'u ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışırken, yüzde 41'i işveren, kendi hesabına veya ücretsiz aile işçisi olarak faaliyet gösterdi. Kültürel istihdamda olanların yüzde 71,3'ünün tam zamanlı, yüzde 28,7'sinin yarı zamanlı çalıştığı tespit edildi.