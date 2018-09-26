Kültürel miras istatistikleri

Türkiye genelinde müze sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 438'e ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 18,9 artışla 20 milyon 509 bin 746 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2016'ya göre yüzde 5 artarak 438'e çıktı. Söz konusu müzelerin 199'u Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 239'u ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 306 bin 73 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise aynı dönemde yüzde 18,9 arttı ve 20 milyon 509 bin 746 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yıl bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 28,3 artış gösterdi.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2017'de 12 milyon 807 bin 822, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 62,4 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 7 milyon 701 bin 924, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 37,6 olarak hesaplandı.