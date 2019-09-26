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Kültürel miras istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 26.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde müze sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 451'e ulaştı - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 37,3 artışla 28 milyon 169 bin 615 oldu

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde müze sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 451'e ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 37,3 artışla 28 milyon 169 bin 615 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 3 artarak 451'e çıktı. Bu müzelerin 200'ü Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251'i ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 3 milyon 337 bin 766 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı de aynı dönemde yüzde 37,3 arttı ve 28 milyon 169 bin 615 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yıl bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 44,5 artış gösterdi.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018'de 18 milyon 512 bin 407, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 65,7 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 657 bin 208, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 34,3 olarak hesaplandı.

- Özel müzelerin eser sayısı da ziyaretçisi de arttı

Özel müzelerde mevcut eser sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,5 artışla 396 bin 457 oldu. Bu müzelere gelen ziyaretçi sayısı da aynı dönemde yüzde 22,9 artışla 12 milyon 478 bin 229 olarak kayıtlara geçti.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı ise geçen yıl 2017'ye göre yüzde 2,3 artarak 108 bin 810 oldu. Müzelerin sorumluluğu altındaki taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 31 bin 599 ile İstanbul olurken, bu kenti 7 bin 72 taşınmaz kültür varlığıyla İzmir, 4 bin 410 taşınmaz kültür varlığıyla Muğla ve 4 bin 349 taşınmaz kültür varlığıyla Bursa takip etti.

Milli parkların sayısı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 4,8 ve tabiat parkı sayısı yüzde 9 arttı. Aynı dönemde milli parkların alanında yüzde 2,5, tabiat parkı alanınında da yüzde 3,9 artış oldu. Geçen yıl tabiat parkı sayısı 243'e yükselirken, tabiat parkı alanı ise 106 bin 453 hektara yükseldi.

Tabiat anıtı sayısı 2018'de 2017 yılına göre yüzde 1 artarken, alan da yüzde 3,9 yükseldi. Tabiat koruma alanlarının sayısı ve alanı ise 2018'de bir önceki yıla kıyasla değişim göstermedi.

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Anahtar Kelimeler:
kültürel miras istatistikleri TÜİK

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