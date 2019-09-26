Kültürel miras istatistikleri

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde müze sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 3 artarak 451'e ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da yüzde 37,3 artışla 28 milyon 169 bin 615 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2017'ye göre yüzde 3 artarak 451'e çıktı. Bu müzelerin 200'ü Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251'i ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1 artarak 3 milyon 337 bin 766 oldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı de aynı dönemde yüzde 37,3 arttı ve 28 milyon 169 bin 615 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de geçen yıl bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 44,5 artış gösterdi.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018'de 18 milyon 512 bin 407, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 65,7 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 657 bin 208, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 34,3 olarak hesaplandı.