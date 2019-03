"Kumaştan Hayaller" BM toplantısında dünyaya tanıtıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'de hazır giyim ve moda sektörünün lider markalarından DeFacto, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 63. oturumları (CSW63) çerçevesinde New York'ta düzenlenen panelde dünyanın değişik bölgelerinden gelen katılımcılara, örnek projesi "Kumaştan Hayaller"i anlattı.

ABD'nin New York kentinde, 11 - 22 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen BM CSW63 oturumları başladı.

2015'te BM Kadınların Güçlendirilmesi İlkeleri’ne (WEPs) imza atan ve 2017'de uyguladığı "Mutlu Kadınlar Hareketi"yle BM'de kadına yönelik örnek projelerden birini gerçekleştiren DeFacto bu yıl da Kumaştan Hayaller'le New York'taki BM Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarına damgasını vurdu.

DeFacto İnsan Kaynakları (İK) ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Önder Şenol üyesi oldukları "Textile, Clothing, Footwear, Leather Global"ın (TCF Global) CSW63 oturumları çerçevesinde düzenlediği "BM Südürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Kadın Girişimcilerin Ekonomik Güçlendirilmesi" başlıklı panelde konuşmacı oldu.

Şenol, dünya genelinde tasarımcılar ile tekstil, giyim, ayakkabı ve deri endüstrileri için satın alma, kaynak bulma, eğitim gibi alanlarda küresel iş birlikleri geliştirmeyi hedefleyen TCF Global ve cinsiyet eşitsizliğini sona erdirmek için çalışan sivil toplum kuruluşu BPW Avustralya'nın sponsorları arasında bulunduğu etkinlikte, DeFacto'nun "Mutlu Kadın Hareketi" ve "Kumaştan Hayaller" projelerini anlattı.

Cinsiyet eşitliği, kadınlar ve kız çocuklarının konumunun güçlenmesi, sosyal koruma yöntemleri, kamu hizmetlerine erişim gibi konuların ele alındığı panelde konuşan Şenol, dünyanın değişik bölgelerinden gelen katılımcılara, firmasının sosyal sorumluluk projesi Kumaştan Hayaller hakkında bilgi verdi.

Konuşmasında, “Lise öğrencisi kızlarımızın ellerinden çıkan ürünlerle kanser tedavisi gören çocuklara destek oluyoruz.” diyen Şenol şunları kaydetti:

“Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmesinin yolu kadınların ekonomik ve sosyal alanlarda daha güçlü bir konuma sahip olmasından geçiyor. Kadının güçlü olduğu bir toplumda aile de ülke de güçlü olur. Bu nedenle kadın-erkek fırsat eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması, kadına yönelik şiddet ve istismarın ortadan kaldırılması gerekiyor”

Mutlu Kadın Hareketi ile kurum içinde elde ettikleri başarıyı ülke dışına taşıyarak diğer paydaşlarla buluşturmak istediklerini belirten Şenol, “Dünyada 14 yaşına kadar her 700 çocuktan biri kanser riski ile karşı karşıya kalıyor. Kanser tedavisi gören çocukların yüzde 70’i hastalıktan kurtulurken, yüzde 30’u hayatını kaybediyor.“ dedi. Önder Şenol konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye'de kanser tedavisi gören çocuklarımıza destek olabilmek için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ile iş birliği yapıyoruz. Kumaştan Hayaller projesi kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarları, protokol imzaladığımız il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiyoruz. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor."