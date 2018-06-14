FİNANS

Kümes hayvancılığı üretimi

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

Tavuk yumurtası üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 1,6 milyar adet oldu

Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "kümes hayvancılığı üretimi" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,3 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı. Nisanda 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,1, Nisan 2017'ye göre yüzde 11 artarak 109 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 9,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 yükseldi. Nisanda 571 bin hindi kesildi.

Tavuk eti üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 3,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artışla 191 bin 567 ton olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de söz konusu ayda marta kıyasla yüzde 11,7 arttı ve 5 bin 980 ton olarak tespit edildi. Hindi eti üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi nisanda aylık bazda yüzde 1,6 yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1'lik artış gerçekleşti.

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kümes hayvancılığı üretimi nisan TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

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