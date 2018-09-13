FİNANS

Kümes hayvancılığı üretimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

Tavuk yumurtası üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,4 artarak 1,6 milyara yükseldi

Türkiye'nin yumurta üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,4 artarak 1,6 milyara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 4,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Temmuzda 1,6 milyar tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,7 artarak 112 milyon olarak hesaplandı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,1 azaldı.

Kesilen hindi sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 10,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 artış göstererek 631 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 10,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükseldi ve 196 bin 614 ton olarak gerçekleşti. Hindi eti üretimi de temmuzda hazirana kıyasla yüzde 18,3 artışla 7 bin 332 tona çıkarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,1, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azalış olarak kayıtlara geçti.

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