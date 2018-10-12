FİNANS

Kümes hayvancılığı üretimi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

Tavuk yumurtası üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 1,7 milyara yükseldi

Türkiye'nin yumurta üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 1,7 milyara çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Ağustosta 1,7 milyar tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 17,3 artarak 93 milyon olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı ayına göre ise kesilen tavuk sayısı yüzde 16,3 azaldı.

Kesilen hindi sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 16,1 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdi ve 530 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 17,6, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 azalışla 161 bin 989 ton olarak gerçekleşti. Hindi eti üretimi de ağustosta, temmuza kıyasla yüzde 25,8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 artış kaydetti. Ağustosta 5 bin 443 ton hindi eti üretildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 1,9, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise yıllık bazda yüzde 6,6 azalış olarak kayıtlara geçti.

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