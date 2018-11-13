FİNANS

Kümes hayvancılığı üretimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 10:21 | Son Güncelleme

Tavuk yumurtası üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalarak 1,6 milyar adet oldu

Türkiye'nin yumurta üretimi eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9'luk azalışla 1,6 milyar adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,9 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Eylülde 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 94 milyon olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı da yüzde 7,4 artış gösterdi.

Kesilen hindi sayısı eylülde bir önceki aya göre yüzde 5,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,7 arttı ve 557 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,4, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artışla 165 bin 953 ton olarak gerçekleşti. Hindi eti üretimi de eylülde, ağustosa kıyasla yüzde 8,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,5 artış kaydetti. Eylülde 5 bin 892 ton hindi eti üretildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 4,7, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise yıllık bazda yüzde 3,7 artış olarak kayıtlara geçti.

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eylülde kümes hayvancılığı üretimi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yumurta üretimi

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