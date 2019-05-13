FİNANS

Kümes hayvancılığı üretimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 10:21 | Son Güncelleme

Tavuk yumurtası üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti

Türkiye'nin yumurta üretimi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,2 artışla 1,7 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı martta bir önceki aya göre yüzde 5,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Martta 1,7 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Martta kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 9,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 azalarak 100 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 2 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,4 geriledi. Martta kesilen hindi sayısı 421 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, martta aylık bazda yüzde 10,7 artarken, yıllık bazda da yüzde 5,7 düştü ve 175 bin 327 ton olarak belirlendi.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 1,2 arttı ve 4 bin 341 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,9 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi martta aylık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise 2018'in mart ayına göre yüzde 3'lük düşüş gerçekleşti.

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kümes hayvancılığı üretimi TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu yumurta üretimi

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