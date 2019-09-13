FİNANS

Kümes hayvancılığı üretimi

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Tavuk yumurtası üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarak 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti

Türkiye'nin yumurta üretimi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,3 artışla 1,6 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,3 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 azaldı. Temmuzda 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Temmuzda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 115 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 43,6 arttı, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 10 geriledi. Temmuzda kesilen hindi sayısı 568 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, temmuzda aylık bazda yüzde 19,6, yıllık bazda da yüzde 2,5 arttı ve 201 bin 489 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 30,6 arttı ve 5 bin 183 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,3 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 azalış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 0,1 arttı.

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hindi kümes hayvancılığı üretimi tavuk Temmuz 2019 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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