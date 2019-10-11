Türkiye'nin yumurta üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,2 artışla 1,6 milyar adet oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yumurta üretim miktarı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,2 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı. Ağustosta 1,6 milyar adet tavuk yumurtası üretildi.

Ağustosta kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalarak 93 milyon olarak kayıtlara geçti.

Kesilen hindi sayısı ağustosta bir önceki aya göre yüzde 14,3, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,1 geriledi. Ağustosta kesilen hindi sayısı 487 bin oldu.

Tavuk eti üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 18,9 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,9 arttı ve 163 bin 437 ton olarak gerçekleşti.

Hindi eti üretimi de bir önceki aya kıyasla yüzde 8,8 azaldı ve 4 bin 724 ton olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 13,2 düşüş gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, tavuk eti üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,9 azalış kaydetti. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 0,5 azaldı.

