İstanbul, 19 Ağustos (DHA) - Hazine'nin Ağustos ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği kuponsuz tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 15.3, altı yıllık FRN'de ise dönemsel faiz yüzde 10.88 oldu.

Hazine bugün 16 Eylül 2020 itfalı kuponsuz tahvilin ve 6 Ağustos 2025 itfalı altı yıllık değişken faizli tahvil yeniden ihraç etti. Hazine iki ihalede rekabetçi olmayan teklif (ROT) dahil toplam 4 milyar 677.2 milyon lira borçlandı.

Buna göre,

- Kuponsuz tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 15.30 oldu,

- Değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracında ortalama fiyat 99.976 lira oldu, dönemsel faiz yüzde 10.88 oldu

- Değişken faizli 6 yıllık tahvilin yeniden ihracında dönemsel faiz yüzde 10.88 oldu,

- Kuponsuz tahvilde net satış 1 milyar 42.3 milyon lira, nominal teklif 2 milyar 324 milyon lira oldu,

- Değişken faizli 6 yıllık tahvilde net satış 284.9 milyon lira, nominal teklif 1 milyar 838 milyon lira oldu.

Hazine ihaleler öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 1.75 milyar lirası piyasa yapıcı bankalardan, 1.6 milyar lirası da kamudan olmak üzere, toplam 3.35 milyar lira borçlandı.

Hazine bu ay toplam 8.9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3.7 milyar lirası piyasadan 6.5 milyar lira iç borçlanma programlıyor.

