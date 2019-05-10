Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları bozdu

İSTANBUL (AA) - Merkez Bankasının hızlı bir şekilde hayata geçirdiği adımlar, Türk lirası üzerinde baskı oluşturarak yüksek kar elde etmek isteyen yatırım kuruluşları ve traderların hesaplarını bozdu.

Bazı uluslararası yatırım bankaları ve medya kuruluşları tarafından Merkez Bankasının rezervleri konusunda başlatılan tartışma ortamı, swap piyasası ve döviz kurlarındaki düşüşü "geçici ve tartışmalı adımlara" bağlamaları ile devam etse de atılan adımlar, döviz kurlarındaki oynaklığı azalttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri yakın dönemin en tartışılan konularının başında geliyor. Bu konuda özellikle uluslararası medyada yanıltıcı haberlerin çıkması rezervleri gündemin odağına yerleştirdi. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, 30 Nisan’da yılın 2’nci Enflasyon Raporu toplantısında rezervlere ilişkin sorulara cevap vermiş ve rezervlerdeki dalgalanmanın istisnai, yakın döneme özgü ve sıra dışı olmadığını ifade etmişti.

Çetinkaya, TCMB'nin rezervlerindeki dalgalanmalarda en belirleyici unsurlardan birinin, döviz ve TL piyasalarının etkin işleyişini sağlamak adına bankalara sunulan çeşitli likidite araçlarının piyasa gelişmelerine bağlı olarak TCMB tarafından farklı yoğunluklarda kullanılması olduğunu belirterek, piyasayı desteklemek amacıyla çok sayıda döviz likiditesi aracı sunan ülkelerde rezerv tartışmalarının, uluslararası rezerv varlık ya da brüt rezervler üzerinden yapılmasının en uygun yöntem olduğunu dile getirmişti.