Kuraklığa dayanıklı buğdaylar tanıtıldı

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde kuraklığa dayanıklı buğday çeşitleri tanıtıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Enstitüde düzenlenen programda, Anadolu topraklarının tarımın ana vatanı olduğunu söyledi.

Bu coğrafyanın tarımsal üretimin doğduğu yer olarak kabul edildiğine dikkati çeken Aksu, "Bu kadim topraklar, 12 bin adet biyoçeşitliliğe ev sahipliği yapmakta olup, bunun 4 bini endemiktir. Bu endemik zenginlik, kıtalarla yarışacak düzeyde olup, Avrupa kıtasında bulunan biyoçeşitliliğin toplamından daha fazladır. Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 7'nci ve ekilebilen tarım arazisi noktasında da 17'nci sırada. Başarılı bir noktada olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Aksu, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı kuruluşların yoğun Ar-Ge faaliyetinde bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük Ar-Ge organizasyonuna sahiptir. Bakanlığımız 45 ilde TAGEM'e bağlı 48 araştırma enstitüsü ile Ar-Ge yapmaktadır. Bugün Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitümüz tarafından geliştirilen kuraklığa dayanıklı, suyu etkin kullanan, yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerimizi, yerel buğdaylarımızı tanıtıyoruz."