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'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

EGE Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi ve Ege Teknopark’ta, kuraklıktan etkilenen tarlaların zararını tahmin etmek ve çiftçinin korunması için referans toprak verim gruplarının sınırlarının belirlenmesi amacıyla geliştirilen "Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası" adlı proje tamamlandı.

'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi ve Ege Teknopark’ta, kuraklıktan etkilenen tarlaların zararını tahmin etmek ve çiftçinin korunması için referans toprak verim gruplarının sınırlarının belirlenmesi amacıyla geliştirilen "Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası" adlı proje tamamlandı. Tarımda arz ve talep dengesizliklerini ortadan kaldıracak bir yazılım yapıldı.
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü Toprak Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu aynı zamanda danışmanlığını yaptığı EÜ Teknopark’ta faaliyet gösteren AGROVISIO adlı firmayla ortak bir proje geliştirdi. "Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası" adlı projeyle Prof. Dr. Yusuf Kurucu ve araştırma ekibi, kuraklıktan etkilenen tarlaların zararını tahmin etmek ve çiftçinin korunması için referans toprak verim gruplarının sınırlarının belirlenmesini amaçladı. Coğrafi bilgi sistemleri ve uydu görüntüleri kullanılarak hazırlanan projede, ürünlerin gelişim düzeyleri izlenip oluşturulan toprak verim grupları sınırlarını detaylandırıldı. Başarılı ekibi ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Yusuf Kurucu’dan danışmanlığını yaptığı yazılım projesiyle ilgili bilgi aldı.
'TÜRKİYE'DE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE KURAKLIK BEKLENEN BİR SONUÇ'
Kuraklığın Türkiye'de iklim değişikliğiyle beklenen bir sonuç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kurucu, çiftçinin tarımsal üretime devam edebilmesi için desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Geliştirilen proje ile farklı uydu görüntülerinden yararlanılarak ihtiyaç duyulan ürünün çeşidi, hasar durumu, yetersiz gelişme ve rekolte bilgileri gibi detayların saptandığını söyleyen Prof. Dr. Kurucu, kuraklığa duyarlı toprak haritası oluşturduklarını kaydetti. Ürünü otomatik olarak takip eden sistemin, veri tabanının ilettiği bilgiyle çiftçiye uyarı gönderdiğini de ifade eden Prof. Dr. Kurucu, hazırlanan çok modüllü yazılımın, projeyi talep eden Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kurumuna teslim edildiğini ve patent başvurusunun yapıldığı dile getirdi.
PROJEYİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TARSİM'in, Türkiye için önemli bir kurum olduğunu ancak kurumun çiftçiye gerçekçi bir destek sağlayabilmesi için çiftçinin ne kadar hasarının olduğunu bilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurucu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarımda kuraklığa bağlı ürün kaybı bölgesel düzeyde ve toprak çeşitlerine bağlı olarak değişmektedir. Coğrafi Bilgi Sitemleri ve uzaktan algılama tekniği kullanılan projede çok parametreli ve kademeli sorgulama modellerini uygulayan bir yazılım geliştirdik. Teknopark'ta devam eden çalışmalarda ürünün spektral imzalarını geliştirdik, parsel bazında tarladaki ürünün çeşidini belirleyen ve fenolojik evresi boyunca gelişimlerini izleyen, köy, ilçe, il ve sonuçla ülke düzeyinde ve ürün bazında ekili alan ve ürün rekoltesini belirleyebilen bir yazılım.
'KURAKLIĞA DUYARLI TOPRAK HARİTASINI TAMAMLADIK'
Coğrafi bilgi sistemleriyle birlikte uydu görüntülerini kullanarak ve Türkiye'nin kuraklığa duyarlı toprak haritasını tamamladık. Bunda toprağın tüm özelliklerini, eğimini, derinliğini, kirecini yani yaz aylarında suyu tutabilecek, bitkiye yeterli su bütçesi sağlayabilecek bütün parametreler dikkate alınarak topraklar gruplandı. Bunu tüm Türkiye için yapıp iller ve ilçeler düzeyinde TARSİM'in hizmetine sunmuş bulunuyoruz. Geliştirdiğimiz yazılım tarla bitkilerine şu an uygulanabilecek düzeye geldi. Gelişmeye devam ediyor. Yaptığımız çalışmalar yazılım, donanım ve tarım iş birliğiyle oluşturuldu. İkinci bir patent başvurusu da bunun arkasından gelecek. Çalışmamız ulusal düzeyde gerçekleştirilen bir yarışmada ödül aldı. Bu çalışmaları Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve teknokentlerde yazılım ve donanım iş birliği ile gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

FOTOĞRAFLI

'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı'Kuraklığa Duyarlı Türkiye Toprak Haritası' projesi tamamlandı

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