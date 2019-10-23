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Kuraklık sigortasında ödemeler tamamlandı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 16:54 | Son Güncelleme

TARSİM, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının sona ermesini takiben hasar ödemelerinin tamamlandığını açıkladı - TARSİM: - "23 ilin 57 ilçesinde, ürün bazında belirlenen ve poliçede yazılı olan ilçe bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu ilçelerdeki tüm sigortalı üreticiler, hasar ödemesine hak kazanmış ve toplam 2,2 milyon TL hasar tazminatı ödemesi yapılmıştır"

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda (İBKVS) saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının sona ermesini takiben hasar ödemelerinin tamamlandığını duyurdu.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi çerçevesinde, üreticinin primine sağlanan yüzde 60 devlet desteği ile buğday, arpa, yulaf, tritikale, çavdar, kırmızı mercimek, yeşil mercimek ve nohut ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında uygulamada olan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası’nda bu yıl 25 binin üzerinde poliçe tanzim edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl Türkiye genelinde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası saha gözlem ve verim tespitleriyle ile ilgili olarak sürdürülen titiz ve özverili bir sürecin ardından kapsamdaki tüm ürünler için saha çalışmaları sona ermiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda, 23 ilin 57 ilçesinde, ürün bazında belirlenen ve poliçede yazılı olan ilçe bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği tespit edilmiştir. Söz konusu ilçelerdeki tüm sigortalı üreticiler hasar ödemesine hak kazanmış ve toplam 2,2 milyon TL hasar tazminatı ödemesi yapılmıştır. Konuyla ilgili tarsim.gov.tr kurumsal internet sitesinde yer alan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası sorgulama ekranından kolaylıkla ve hızlı bir şekilde, ilçe bazında sorgulama yapılabilmektedir. Üreticilerimizin mağduriyet yaşamamaları için öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili sistemlerine kayıt yaptırmalarını ya da kayıtlarını güncellemelerini, sonrasında ise yeni dönem ekilişleri ile ilgili tarım sigortalarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz."

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