Kurallara uymayan balıkçılara 11,5 milyon liralık ceza

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymayanlara göz açtırmadıklarını belirterek "Bakanlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 2018'in 9 ayında 5 bin 944 gerçek ve tüzel kişiye toplam 11 milyon 523 bin lira idari para cezası uygulandı." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül 2018'de balıkçılık av sezonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul'da açıldığını anımsattı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi amacıyla balıkçılara yönelik denetimlerin sıkı bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Pakdemirli, "Sezonun açılmasıyla su ürünleri kontrol ekiplerimiz denizlerde, karaya çıkış noktalarında, nakil güzergahlarında, balık hallerinde ve perakende satış yerlerinde denetim faaliyetlerine mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat esasına dayalı olarak hız kesmeden devam ediyorlar." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, denetimlerde avlanılan türlerin yanı sıra bu türlerin yasal avlanma boyutlarına, kullanılan av araçlarına, av sahalarına, ruhsat ve belgelere ilişkin hususların da denetlendiğini kaydederek, Bakanlık ekiplerinin yanında Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Emniyet kuvvetlerinin de denetimlerde etkin rol oynadığını aktardı.