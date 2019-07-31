"Kurban arzında sıkıntı yok"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, kurban arzında sıkıntı olmadığını belirterek, bu yıl 950 bin büyükbaş, 2,8 milyon da küçükbaş hayvanın kurban edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Eroğlu, AA muhabirine, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla birçok ilgili kurum ve kuruluşun hazırlıklarına devam ettiğini söyledi.

Kurbanlık temini konusunda herhangi bir sıkıntının olmadığına işaret eden Eroğlu, "Kurban için yeterli hayvan stoku var gibi görünüyor. Yani arzda bir sıkıntı yok. Zaman zaman aksini dile getiren haberler olabiliyor ama biz de bunu araştırdığımızda doğru olmadığını görüyoruz. O yüzden bilgi kirliliğinin önüne geçmek gerekiyor." diye konuştu.

Eroğlu, bu yıl 950 bin büyükbaş, 2,8 milyon da küçükbaş kurban edilmesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, "Yıllık rakamlara göre elde ettiğimiz veri bu. Dolayısıyla olağanüstü bir durum ama bu kurban sebebiyle sıkıntı yaşanacak diye endişeye kapılmamak lazım. Zira Kurban Bayramı'nın aslında hayvancılığı teşvik eden bir özelliği de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.