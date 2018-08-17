Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada’nın bayram alışverişi verilerine göre, toplam e-ticaret hacminde geçtiğimiz bayram dönemine oranla yüzde 126 oranında artış yaşandı.

Elde edilen verilere göre bu sene Kurban Bayramı alışverişlerinde en çok rağbet gören ürünler kahve, çay, sofra-mutfak gereçleri, çamaşır ve bulaşık deterjanı, şampuan, kolonya, derin dondurucu, kıyma makinesi ve kahve makinesi oldu.

DERİN DONDURUCU VE SOĞUTUCULARA OLAN İLGİ YÜZDE 72 ORANINDA ARTTI

Hepsiburada’nın yaptığı açıklamaya göre derin dondurucu ve soğutuculara olan ilgi geçen seneye göre yüzde 72 artış gösterdi. 36

