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Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2019 11:41 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı yaklaşırken bir tarafta kurbanlık alışverişi, diğer tarafta tatil ve memleket ziyaret planları yapılıyor.

Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - KURBAN Bayramı yaklaşırken bir tarafta kurbanlık alışverişi, diğer tarafta tatil ve memleket ziyaret planları yapılıyor. Bayramda kurban kesimleri ve ziyaretlerle birlikte 20-24 milyar TL'lik ekonomik hareketlilik bekleniyor.
Kurban Bayramı 10 Ağustos Cumartesi günü arife günü ile başlayıp 14 Ağustos Çarşamba gününe kadar toplam 5 gün sürecek. Turizm sektörünün, 15-16 Ağustos tarihlerinde idari izin verilerek, bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılması talebiyle ilgili henüz açıklama yapılmaması dolayısıyla 5 gün üzerinden tatil planı yapılıyor. Diğer yandan kurban kesimi yapılacak olması, Ramazan Bayramı'na göre Kurban Bayramı'ndaki ekonomik hareketliliği yaklaşık iki kat artırıyor.
TURİZMİN EN YOĞUN DÖNEMİ
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin hem dış hem iç turizm açısından yoğun sezona denk geldiğine işaret etti. Bağlıkaya, “Ağustos zaten vatandaşlarımızın yoğun seyahat ettiği bir ay, üstüne bayram tatili de gelince yoğunluk en üst düzeyde. Hem iç hem dış turizm açısından sıkıntı gözükmüyor. Bu dönemde oteller dolu. TÜRSAB'a bağlı acentelerle sürekli irtibat halindeyiz ve her tarafın dolu olduğu bir dönem" dedi.
8-9 MİLYAR TL'LİK BEKLENTİ
Türkiye'de otellerin toplam yatak kapasitesinin 1,5 milyon civarında olduğunu belirten Firuz Bağlıkaya, “Tüm otel kapasitelerinin yüzde 30-35'ini yerli vatandaş dolduruyor. Bu oran sahil kesimlerinde yaklaşık yüzde 30. Bu oran, Antalya, İstanbul, İzmir, Ege, Kapadokya, Pamukkale gibi bölgeler dışında yüzde 80-90'a kadar çıkabiliyor. Otel konaklamaları açısından baktığımızda yaklaşık 400 bin vatandaşımız otellerde tatil yapar. Ayrıca akraba, memleket ziyaretleri de turizmin bir parçası. Otellerde konaklama, memleket, akraba ziyaretleriyle birlikte de yaklaşık 8-9 milyar TL'lik ekonomik hareket oluşur" diye konuştu.
YAKLAŞIK 4 MİLYON HAYVAN KESİMİ
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Yardımcısı Osman Yardımcı, geçen sene Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde 866 bin büyükbaş, 2 milyon 682 bin küçükbaş hayvan kesimi yapıldığını söyledi. Bu yılki beklentinin 1 milyon büyükbaş, 3 milyon küçükbaş olduğunu belirten Yardımcı, bu yıl keçi, koyun gibi küçükbaşta ortalama fiyatın 2 bin lira, büyükbaş ortalama fiyatının da 10 bin lira olduğunu söyledi. Kasapların üç yıldır kesim fiyatlarında zam yapmadığını belirten Yardımcı, bu yıl da küçükbaş kesimin 150 TL, büyükbaşın 450 TL olduğunu söyledi.
'BAYRAMDA PARA KAZANMIYORUZ'
Kasapların Kurban Bayramı’nda düşünüldüğü gibi büyük paralar kazanmadığını anlatan Yardımcı, kasap olmayan ancak başka işlerle uğraşan birçok kişinin de et çekim işlemi yaparak kayıt dışı paralar kazanması nedeniyle şikayetçi olduklarını belirtti. Yardımcı, geçtiğimiz yıl 4 günlük çalışmalarının sonucunda bin TL kazandığını söyleyerek, "Düşünüldüğü gibi para kazanmıyoruz" dedi.
KURBANLIK EKONOMİSİ 10-15 MİLYAR TL
Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu ise geçen yıl yaklaşık 3 milyon 700 bin hayvan kesimi yapıldığını belirterek, “Yaklaşık 800 bini büyükbaş, 2 milyon 800 bin civarında da küçükbaş hayvan. Bu seneki tahminler ise 850 bin civarı büyükbaş, 2 milyon 800 bin-3 milyon arasında da küçükbaş hayvan kesileceği doğrultusunda. Bu rakamlar göz önüne alındığında dünyadaki birçok ülkenin toplam hayvan varlığından daha büyük rakamı biz bir seferde kesiyoruz. Sadece kurbanlık olarak aşağı yukarı 10-15 milyar TL arasında bir hacme ulaşıyor" dedi.
DERİLERİN YÜZDE 10'U ZAYİ OLUYOR
Karabayoğlu bilinçsizce yapılan kesimlerde kurban derilerinin zayi olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle noktaladı: "Ayrıca kasap ücretleri Türkiye genelinde yaklaşık 180 milyon TL hesaplanmış. Bu yıl da 200 milyon TL civarında olur. Bir de kurbanların vakıf, dernek ve camilere bağışlanan derileri var. Yaklaşık 4 milyon hayvan kesimi, 4 milyon adet deri ekonomiye kazandırılıyor ve çok ciddi bir rakam. Türkiye'nin toplam deri ihtiyacının yüzde 20'si sadece Kurban Bayramı'nda karşılanıyor. Ancak ülke bazında çok büyük bir zayiat da oluşuyor. Bilinçsiz kişilerce yanlış kesim, bazı kasapların hızlı keseceğiz diye verdiği zararlarla toplam deri miktarının yaklaşık yüzde 10'u zayi oluyor, yani 20-30 milyon TL'lik bir kayıp oluşuyor."

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Kurban Bayramı ekonomisi 24 milyar liraKurban Bayramı ekonomisi 24 milyar liraKurban Bayramı ekonomisi 24 milyar liraKurban Bayramı ekonomisi 24 milyar lira

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