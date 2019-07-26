Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sevkiyatı hızlandı

Diğer kentlere kurbanlık sevkiyatının hız kazandığı bölgenin en önemli hayvancılık merkezlerinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de gerekli denetimlerini sürdürüyor.

Ağrı Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce başlayan kurban yoğunluğunun devam ettiğini söyledi.

Batı illerine çok yoğun şekilde kurbanlık hayvan sevklerinin sürdüğünü anlatan Engin, "Veteriner hekim arkadaşlarımız çok yoğun şekilde çalışıyor. Geçmiş yıllarda batıya çok yoğun bir hayvan sevkiyatı yaptık. Bu yılda aynı tempoyla devam ediyoruz." diye konuştu.

- Batı illerine 80 bin kurbanlık sevk edildi

Ağrı'nın Türkiye'de hayvancılığın yoğun yapıldığı ve hayvan varlığı sayıları açısından çok stratejik il olduğunu belirten Engin, şu bilgileri verdi:

"Büyükbaş hayvan sayımız 388 bin ve 1 milyon 400 bin civarında da küçükbaş hayvanımız var. Bu anlamda bölgede ve Türkiye'de çok önemli iliz. Bu Kurban Bayramı'nda da Batı illerine çok yoğun sevkiyatımız var. Batı illerine 60 bin küçükbaş ve 20 bin civarında büyükbaş kurbanlık hayvan sevki gerçekleştirdik. Verilerimizle sevklerimizi kıyasladığımızda geçen yıl kurban döneminde 25 bin civarında büyükbaş hayvan sevk ettik ve bu yılda aynı oranda hayvan sevki yapacağımızı düşünüyoruz."