Kurban Bayramı'na doğru

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Necdet Yener, "Ekonomide, siyasette, sosyal hayatta beklentilerin karşılandığı, istikrarın sağlandığı, insanlarının barış içinde kardeşçe yaşadığı, halkın ulusal meselelerde tek yürek olduğu, milli şuur ve duruşun sergilendiği bir Türkiye'nin önünde, süper güç de olsa hiçbir kuvvet duramaz." ifadelerini kullandı.

Yener, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın Türkiye'ye, bölgeye ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Dini ve milli bayramların Türk milletini bir arada tutan en müstesna günler olduğunu vurgulayan Yener, "Tıpkı bayramlar gibi sıkıntılı süreçlerde de aziz milletimiz birlik ve beraberlik içinde kenetlenmeyi, milli meselelere karşı tek yürek, tek vücut olmayı bilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nereden ve kimden ne tür bir saldırı gelirse gelsin Türk milleti bunları birlikte bertaraf edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yener, bugün gerek Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, gerekse dünyanın dört bir yanında ekonomik dalgalanmaların, siyasi karışıklıkların ve çatışmaların yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: