FİNANS

Kurban Bayramı'na doğru

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

ORSİAD Başkanı Necdet Yener: - "Ekonomide, siyasette, sosyal hayatta beklentilerin karşılandığı, istikrarın sağlandığı, insanlarının barış içinde kardeşçe yaşadığı, halkın ulusal meselelerde tek yürek olduğu, milli şuur ve duruşun sergilendiği bir Türkiye'nin önünde süper güç de olsa hiçbir kuvvet duramaz"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Necdet Yener, "Ekonomide, siyasette, sosyal hayatta beklentilerin karşılandığı, istikrarın sağlandığı, insanlarının barış içinde kardeşçe yaşadığı, halkın ulusal meselelerde tek yürek olduğu, milli şuur ve duruşun sergilendiği bir Türkiye'nin önünde, süper güç de olsa hiçbir kuvvet duramaz." ifadelerini kullandı.

Yener, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın Türkiye'ye, bölgeye ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diledi.

Dini ve milli bayramların Türk milletini bir arada tutan en müstesna günler olduğunu vurgulayan Yener, "Tıpkı bayramlar gibi sıkıntılı süreçlerde de aziz milletimiz birlik ve beraberlik içinde kenetlenmeyi, milli meselelere karşı tek yürek, tek vücut olmayı bilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nereden ve kimden ne tür bir saldırı gelirse gelsin Türk milleti bunları birlikte bertaraf edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Yener, bugün gerek Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada, gerekse dünyanın dört bir yanında ekonomik dalgalanmaların, siyasi karışıklıkların ve çatışmaların yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

"İçte ve dıştaki her türlü soruna rağmen dimdik ayakta duran, bölgesinde söz sahibi, uluslararası arenada güçlü bir Türkiye var. Ekonomide, siyasette, sosyal hayatta beklentilerin karşılandığı, istikrarın sağlandığı, insanlarının barış içinde kardeşçe yaşadığı, halkın ulusal meselelerde tek yürek olduğu, milli şuur ve duruşun sergilendiği bir Türkiye'nin önünde, süper güç de olsa hiçbir kuvvet duramaz. Mübarek Kurban Bayramı'nın da bütün bunlara vesile olması temennisiyle, ülkemize dönük ekonomik savaştan galip çıkmamızı diliyor, buna yürekten inanıyor, aziz milletimizin bayramını kutluyoruz."

PARTNEREvde klima yapma yöntemi...Evde klima yapma yöntemi...
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut olduCumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu
TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlarTEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı mesajı ORSİAD Başkanı Necdet Yener OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri D

En Çok Okunan Haberler

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Kuru üzümde fiyat sevinci

Kuru üzümde fiyat sevinci

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.