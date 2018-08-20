Kurban Bayramı'na doğru

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bayramda acemi kasapların kendilerine ve çevrelerine vereceği zararın önlenmesi için hayvan kesim işleminin mutlaka tecrübeli kişilerce yapılması gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliğin simgesi olan bayramların tatil günü gibi değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hayvan kesim işleminin mutlaka tecrübeli kişilerce yapılması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, kesim hataları, hayvanların strese sokulması sonucu et kalitesinin düşmesi, acemi kasapların kendilerine ve çevrelerine vereceği zararın bu şekilde önlenebileceğini aktardı.

Bayraktar, kurban etlerinin muhafazası konusunda da dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, "Etler, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve güneş görmeyen serin bir yerde hava alması sağlanarak kesim sıcaklığının oda ısısına düşmesi beklenmeli, 5-6 saat sonra ise buzdolabına kaldırılmalıdır. Etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşetler içinde veya hava alamayacak bir durumda üst üste konulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.