Kurban Bayramı'na doğru

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bayramda acemi kasapların kendilerine ve çevrelerine vereceği zararın önlenmesi için hayvan kesim işleminin mutlaka tecrübeli kişilerce yapılması gerektiğini bildirdi.
Bayraktar, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, birlik ve beraberliğin simgesi olan bayramların tatil günü gibi değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.
Hayvan kesim işleminin mutlaka tecrübeli kişilerce yapılması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, kesim hataları, hayvanların strese sokulması sonucu et kalitesinin düşmesi, acemi kasapların kendilerine ve çevrelerine vereceği zararın bu şekilde önlenebileceğini aktardı.
Bayraktar, kurban etlerinin muhafazası konusunda da dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, "Etler, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve güneş görmeyen serin bir yerde hava alması sağlanarak kesim sıcaklığının oda ısısına düşmesi beklenmeli, 5-6 saat sonra ise buzdolabına kaldırılmalıdır. Etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşetler içinde veya hava alamayacak bir durumda üst üste konulmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
- "Bayramlar dayanışma ruhunu canlı tutar"
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutan Kurban Bayramı'nın İslam alemi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Kurban, sosyal yardımlaşmayı güçlendirdiği gibi, Allah'a yakınlaşmanın da vesilesidir. Dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için en güzel vesile olan bayramda, kırgınlıklarımızı bir kenara bırakıp kucaklaşmayı ve tüm güzel duyguların yüreklerimize hakim olmasını diliyorum. Bu bayramın tüm dünyaya barış ve sevgi getirmesini arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.
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